Cu formația portugheză a câștigat opt trofee, două titluri de campioană, o Cupă și cinci Cupe ale Ligii.

Oscar Cardozo (43 de ani) și-a încheiat oficial cariera de fotbalist la începutul acestui an. Fostul atacant paraguayan a rămas unul dintre jucătorii emblematici ai clubului Benfica Lisabona din ultimii 20 de ani, bifând 171 de goluri în 293 de apariții și devenind cel mai bun marcator străin din istoria clubului.

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Schimbare radicală a lui Oscar Cardozo, fost atacant la Benfica

Din 2017 evolua la Club Libertad din Asuncion, unde a fost coleg sezonul trecut cu alți veterani, precum Roque Santa Cruz (44 de ani), Martin Silva (43 de ani), Martin Caceres (39 de ani), Hernesto Caballero (35 de ani), Lorenzo Melgarejo (35 de ani), Diego Viera (34 de ani), Federico Carrizo (34 de ani) și Jorge Recalde (33 de ani). Libertad câștigase turneul Apertura, dar a terminat pe poziția a șaptea la finalul Clausura.

Acum, la câteva luni de la retragerea din fotbal, fostul atacant Oscar Cardozo a decis să aibă o viață liniștită, departe de aglomerație și de orașele metropolă. Și-a deschis o fermă și crește animale.

Oscar Cardozo, 58 de meciuri și 12 goluri pentru Paraguay

Oscar Cardozo, acum în vârstă de 43 de ani, înalt de 1.93 m, a evoluat de-a lungul carierei la CA 3 de Febrero (2003-2004), Nacional Asuncion (2004-2006), Newell's Old Boys (2006-2007), Benfica Lisabona (2007-2014), Trabzonspor (2014-2016), Olympiacos (2016-2017) și Club Libertad (2017-2026).

Are 58 de meciuri și 12 reușite pentru naționala Paraguayului, cu care a participat la Copa America (2006, 2019) și Cupa Mondială (2010).

Cea mai mare cotă a carierei a fost atinsă în iulie 2012, când era legitimat la Benfica. Potrivit Transfermarkt, atunci valora 17.5 milioane de euro.