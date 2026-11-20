Corpul de Control, Etică şi Disciplină al UEFA (CEDB) a hotărât amenzi de peste 90.000 de euro şi închiderea parţială a stadionului la următorul meci al tricolorilor, ca urmare a problemelor de la partida cu Polonia, de pe Arena Naţională, din Liga Naţiunilor.

FRF, penalizată după România - Polonia

Hotărârea comisiei, conform site-ului UEFA:

Meci: România - Polonia (2:1), 14.11.2026, Liga Naţiunilor UEFA 2026/2027

Acuzaţii aduse Federaţiei Române de Fotbal:

Conduită necorespunzătoare a echipei (5 jucători sau mai mulţi), art. 15(4) DR

Blocarea căilor de acces publice, art. 38 SSR

Comportament rasist şi/sau discriminatoriu, art. 14(2) RD

Aprinderea de articole pirotehnice sau a oricăror alte obiecte, art. 16(2)(c) RD

Aruncarea de obiecte, art. 16(2)(b) RD

Transmiterea unui mesaj care nu este adecvat pentru un eveniment sportiv (bannere), art. 16(2)(e) RD

Decizie:

CEDB a decis:

- Să ordone punerea în aplicare a măsurii disciplinare suspendate impuse de CEDB prin decizia sa din 20 iunie 2025 (DC 39508), şi anume să dispună închiderea parţială a stadionului Federaţiei Române de Fotbal (adică Arena Naţională din Bucureşti, tribuna Sud, sectoarele 105, 106 şi 107 sau sectoare adiacente de dimensiuni echivalente, în cazul în care meciul se va disputa pe un alt stadion), pe durata următorului (1) meci din cadrul unei competiţii a echipelor reprezentative ale UEFA în care Federaţia Română de Fotbal va juca în calitate de asociaţie gazdă, din cauza comportamentului rasist şi/sau discriminatoriu al suporterilor săi.

- Să amendeze Federaţia Română de Fotbal cu 40.000 € şi să dispună închiderea parţială a stadionului Federaţiei Române de Fotbal (şi anume Arena Naţională din Bucureşti, tribuna Sud, sectoarele 105, 106 şi 107 sau sectoare adiacente de dimensiuni echivalente, în cazul în care meciul se va disputa pe un alt stadion) pe durata unui (1) meci suplimentar din cadrul unei competiţii a echipelor reprezentative ale UEFA în care Federaţia Română de Fotbal va juca în calitate de asociaţie gazdă, din cauza comportamentului rasist şi/sau discriminatoriu al suporterilor săi. Închiderea parţială a stadionului pentru un meci suplimentar din cadrul unei competiţii UEFA este suspendată pentru o perioadă de probă de doi (2) ani, începând de la data prezentei decizii.

- Să amendeze Federaţia Română de Fotbal cu 4.000 € pentru blocarea căilor de acces publice.

- Să amendeze Federaţia Română de Fotbal cu 15.000 € pentru transmiterea unui mesaj nepotrivit pentru un eveniment sportiv.

- Să amendeze Federaţia Română de Fotbal cu 19.500 € pentru aprinderea de articole pirotehnice.

- Să amendeze Federaţia Română de Fotbal cu 8.250 € pentru aruncarea de obiecte.

- Să amendeze Federaţia Română de Fotbal cu 6.000 € pentru comportamentul necorespunzător al echipei.

Comisia a hotărât sancţiuni şi pentru Polonia:

Meci: România - Polonia (2:1), 14.11.2026, Liga Naţiunilor UEFA 2026/2027

Acuzaţii aduse Federaţiei Poloneze de Fotbal:

Tulburări ale publicului, art. 16(2)(h) DR

Nici Polonia nu a scăpat

Decizie:

CEDB a decis:

- Să amendeze Federaţia Poloneză de Fotbal cu 20.000 de euro şi să dispună împotriva Federaţiei Poloneze de Fotbal o restricţie totală privind vânzarea biletelor către suporteri pentru un (1) meci în deplasare din cadrul unei competiţii a echipelor reprezentative ale UEFA, pentru incidente în public. Respectiva restricţie totală privind vânzarea biletelor către suporteri pentru un (1) meci în deplasare din cadrul unei competiţii a echipelor reprezentative ale UEFA este suspendată pentru o perioadă de probă de doi (2) ani, începând de la data prezentei decizii.

Reprezentativa României a învins, în 14 noiembrie, pe Arena Naţională, selecţionata Poloniei, scor 2-1, în etapa a cincea a grupei B4 a Ligii Naţiunilor.

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