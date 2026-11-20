Miltaru va debuta pe banca "Călăreților Roșii" contra lui Popești-Leordeni

Dragoș Militaru (36 de ani) a fost numit antrenor principal la CSC Șilimbăr, echipa aflată pe locul al 19-lea în Liga 2. Acesta îl înlocuiește pe Ioan Luca (52 de ani), care a stat pe banca sibienilor doar patru jocuri și a revenit pe poziția de director sportiv. Noul antrenor va debuta pe banca "roș-albilor" la meciul cu SC Popești-Leordeni în etapa a 14-a, în deplasare, sâmbătă, de la ora 11:00.

Militaru a obținut licența UEFA PRO la cursurile organizate de Școala Federală de Antrenori din cadrul FRF, alături de promoția 2023-2025, din care au mai făcut parte Daniel Pancu, Daniel Oprița, Ovidiu Burcă, Robert Ilyeș, Tibi Bălan, Viorel Ferfelea, Ilie Poenaru, Florin Stîngă și Lucian Dobre. Datorită activității sale și viziunii fotbalistice, dar și a vârstei sale, Militaru a fost comparat cu antrenorul german Julian Nagelsmann, primind porecla "Nagelsmann de România".

A devenit antrenor la doar 27 de ani

Dragoș Militaru este originar din Tg. Jiu și este considerat unul dintre cei mai valoroși tineri antrenori din România. El a lucrat la echipele Unirea Jucu (ianuarie 2017 - iunie 2017 / antrenor secund), Dunărea Călărași (iulie 2017 - august 2017 / antrenor secund), Pandurii Tg. Jiu (antrenor secund / august 2017 - iunie 2019), Luceafărul Oradea (august 2019 - ianuarie 2020 / antrenor principal), Unirea Dej (ianuarie 2020 - iunie 2023 / antrenor principal), Chindia Târgoviște (antrenor principal / iunie 2023 - august 2023), Unirea Dej (antrenor principal / octombrie 2023 - iunie 2024), Vejle BK (septembrie 2024 - februarie 2025) și Unirea Alba Iulia (antrenor principal / decembrie 2025 - iunie 2026).

Ca fotbalist a evoluat pe postul de mijlocaș, la echipele Pandurii Tg. Jiu (2008, 2009, 2010, 2014-2016), Minerul Lupeni (2008-2009), Silvania Șimleu Silvaniei (2010), Unirea Alba Iulia (2011-2012), Damila Măciuca (2012-2013), și FC Daugava Riga (2013-2014). La numai 27 de ani, a decis să agațe ghetele în cui și și-a început cariera de antrenor, în februarie 2017, ca secund al lui Adrian Iencsi la Unirea Jucu.