A văzut golul lui Andrei Șucu în Rapid - FC Argeș și a surprins: ”Mai bun decât Răducioiu!”

Giuleștenii au deschis scorul în minutul 21 prin Dina Grameni. Jucătorul Rapidului a făcut dubla în minutul 57. Oancea a redus din diferență în minutul 68, iar scorul final a fost stabilit de Andrei Șucu , fiul finanțatorului de la Rapid, Dan Șucu.

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Șucu Jr a fost trimis în teren în minutul 90+4, în locul lui Stojilkovic, iar fiul acționarului majoritar de la Rapid a marcat la doar câteva secunde după intrarea pe teren.

Pentru Andrei Șucu a fost al doilea meci la prima echipă a lui Rapid, după ce a debutat în sezonul 2024-2025, sub comanda lui Marius Șumudică.

Ilie Dumitrescu s-a declarat impresionat de felul în care a reușit să marcheze fiul acționarului de la Rapid, mai ales că nu a apucat să capete experiență în Superliga. Fostul mare atacant a comparat golul lui Șucu Jr. cu cel marcat de Florin Răducioiu în meciul cu Țara Galilor și a mărturisit că cel fiului patronului de la Rapid iese în evidență.

”Mi-a adus aminte de golul ăla (n.r. al lui Florin Răducioiu, din Țara Galilor - România). Foarte frumos. Foarte bine a interpretat faza. Mi s-a părut mai bun decât Radu (n.r. Răducioiu) la finalizare. Copilul a evitat portarul, a dat la scurt. Radu i-a dat printre picioare.

Nu e de statuie, analizăm faza. Nu vorbim decât de meciul din seara asta. S-a plasat foarte bine, a câștigat duelul ăla în prima fază, a avut personalitate să ceară mingea. Să știi că la debut mulți au trac. Dacă era altcineva, spuneam același lucru. Personalitatea cu care a interpretat faza...

Când am debutat eu la Steaua, m-a chemat Boloni și mi-a zis: `Ia și tu să primești mingea`. Mi-a dat-o și i-am dat-o înapoi imediat. Mi-a plăcut că a plecat pe poziție viitoare și a finalizat faza”, a spus Ilie Dumitrescu la Digi Sport.