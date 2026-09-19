A văzut golul lui Andrei Șucu în Rapid - FC Argeș și a surprins: ”Mai bun decât Răducioiu!”

A văzut golul lui Andrei Șucu în Rapid - FC Argeș și a surprins: ”Mai bun decât Răducioiu!” Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Rapid s-a impus cu scorul de 3-1 în fața lui FC Argeș în etapa cu numărul 10 din Superliga României.

TAGS:
RapidAndrei ȘucuIlie DumitrescuFC Arges
Din articol

Giuleștenii au deschis scorul în minutul 21 prin Dina Grameni. Jucătorul Rapidului a făcut dubla în minutul 57. Oancea a redus din diferență în minutul 68, iar scorul final a fost stabilit de Andrei Șucu, fiul finanțatorului de la Rapid, Dan Șucu.

Ilie Dumitrescu, uimit de golul lui Andrei Șucu: ”Mai bun decât Răducioiu!”

  • Andrei sucu rapid 6
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Șucu Jr a fost trimis în teren în minutul 90+4, în locul lui Stojilkovic, iar fiul acționarului majoritar de la Rapid a marcat la doar câteva secunde după intrarea pe teren.

Pentru Andrei Șucu a fost al doilea meci la prima echipă a lui Rapid, după ce a debutat în sezonul 2024-2025, sub comanda lui Marius Șumudică.

Ilie Dumitrescu s-a declarat impresionat de felul în care a reușit să marcheze fiul acționarului de la Rapid, mai ales că nu a apucat să capete experiență în Superliga. Fostul mare atacant a comparat golul lui Șucu Jr. cu cel marcat de Florin Răducioiu în meciul cu Țara Galilor și a mărturisit că cel fiului patronului de la Rapid iese în evidență.

Mi-a adus aminte de golul ăla (n.r. al lui Florin Răducioiu, din Țara Galilor - România). Foarte frumos. Foarte bine a interpretat faza. Mi s-a părut mai bun decât Radu (n.r. Răducioiu) la finalizare. Copilul a evitat portarul, a dat la scurt. Radu i-a dat printre picioare.

Nu e de statuie, analizăm faza. Nu vorbim decât de meciul din seara asta. S-a plasat foarte bine, a câștigat duelul ăla în prima fază, a avut personalitate să ceară mingea. Să știi că la debut mulți au trac. Dacă era altcineva, spuneam același lucru. Personalitatea cu care a interpretat faza...

Când am debutat eu la Steaua, m-a chemat Boloni și mi-a zis: `Ia și tu să primești mingea`. Mi-a dat-o și i-am dat-o înapoi imediat. Mi-a plăcut că a plecat pe poziție viitoare și a finalizat faza”, a spus Ilie Dumitrescu la Digi Sport.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Un lider PNL din tabăra „puciștilor” a demisionat de la șefia filialei: „Renunț la o funcție care m-ar obliga să tac”
Un lider PNL din tabăra „puciștilor” a demisionat de la șefia filialei: „Renunț la o funcție care m-ar obliga să tac”
ULTIMELE STIRI
Matinalul VOYO SPORT LIVE, ACUM, pe VOYO SPORT 1: Mihai Mironică este invitatul lui Andru Nenciu
Matinalul VOYO SPORT LIVE, ACUM, pe VOYO SPORT 1: Mihai Mironică este invitatul lui Andru Nenciu
Îngrijorare pentru Gică Hagi! Internaționalul român a suferit recent o accidentare
Îngrijorare pentru Gică Hagi! Internaționalul român a suferit recent o accidentare
CFR Cluj - FC Botoșani, LIVE TEXT pe Sport.ro, de la 17:30: meci complicat pentru echipa lui Marius Șumudică
CFR Cluj - FC Botoșani, LIVE TEXT pe Sport.ro, de la 17:30: meci complicat pentru echipa lui Marius Șumudică
Cum a fost surprinsă Diana Șucu după ce fiul său a marcat primul gol la Rapid
Cum a fost surprinsă Diana Șucu după ce fiul său a marcat primul gol la Rapid
Craiova - FCSB, de la 20:30, LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro: Marius Baciu are doar varianta victoriei pe „Oblemenco”
Craiova - FCSB, de la 20:30, LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro: Marius Baciu are doar varianta victoriei pe „Oblemenco”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Lovitură! A refuzat convocare la naționala României, iar acum a primit vestea

Lovitură! A refuzat convocare la naționala României, iar acum a primit vestea

Sorin Cârțu nu s-a abținut după ce Popescu și Baiaram nu au fost convocați de Gică Hagi: „E o națională a Viitorului”

Sorin Cârțu nu s-a abținut după ce Popescu și Baiaram nu au fost convocați de Gică Hagi: „E o națională a Viitorului”

Cristi Borcea îi propune antrenor lui Gigi Becali la FCSB: "Nimeni nu e pregătit ca el! / Mâine l-aș pune"

Cristi Borcea îi propune antrenor lui Gigi Becali la FCSB: "Nimeni nu e pregătit ca el! / Mâine l-aș pune"

A aflat că nu a fost convocat de Gică Hagi și este negru de supărare

A aflat că nu a fost convocat de Gică Hagi și este negru de supărare

Mă numesc Rusia și donez Franței jucătoare de top 100 WTA. Fosta campioană de la Cluj a renunțat definitiv la cetățenia rusă

Mă numesc Rusia și donez Franței jucătoare de top 100 WTA. Fosta campioană de la Cluj a renunțat definitiv la cetățenia rusă

Nu au mai rezistat! Val de comentarii după ce Gică Hagi nu l-a convocat pe cel mai în formă atacant: „Are goluri cât a marcat Drăguș în 3 ani”

Nu au mai rezistat! Val de comentarii după ce Gică Hagi nu l-a convocat pe cel mai în formă atacant: „Are goluri cât a marcat Drăguș în 3 ani”



Recomandarile redactiei
Îngrijorare pentru Gică Hagi! Internaționalul român a suferit recent o accidentare
Îngrijorare pentru Gică Hagi! Internaționalul român a suferit recent o accidentare
Cum a fost surprinsă Diana Șucu după ce fiul său a marcat primul gol la Rapid
Cum a fost surprinsă Diana Șucu după ce fiul său a marcat primul gol la Rapid
Gigi Becali a ales înlocuitorul lui Marius Baciu la FCSB: „Îl sun”
Gigi Becali a ales înlocuitorul lui Marius Baciu la FCSB: „Îl sun”
Matinalul VOYO SPORT LIVE, ACUM, pe VOYO SPORT 1: Mihai Mironică este invitatul lui Andru Nenciu
Matinalul VOYO SPORT LIVE, ACUM, pe VOYO SPORT 1: Mihai Mironică este invitatul lui Andru Nenciu
Gigi Becali a primit un sfat important din partea unui fost rival din Superliga României: ”E cel mai valoros dacă va fi folosit acolo!”
Gigi Becali a primit un sfat important din partea unui fost rival din Superliga României: ”E cel mai valoros dacă va fi folosit acolo!”
Alte subiecte de interes
"Moștenirea" pe care Neil Lennon i-o lasă lui Șumudică! Cine sunt cei 12 jucători care au semnat cu Rapid vara aceasta
"Moștenirea" pe care Neil Lennon i-o lasă lui Șumudică! Cine sunt cei 12 jucători care au semnat cu Rapid vara aceasta
Ianis Hagi, așteptat înapoi în România: "A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o întrebare: de ce n-a fost băgat titular?"
Ianis Hagi, așteptat înapoi în România: "A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o întrebare: de ce n-a fost băgat titular?"
Cum a fost surprinsă Diana Șucu după ce fiul său a marcat primul gol la Rapid
Cum a fost surprinsă Diana Șucu după ce fiul său a marcat primul gol la Rapid
Victor Angelescu, dezvăluiri după golul marcat de Andrei Șucu: „Va avea multe alte meciuri”
Victor Angelescu, dezvăluiri după golul marcat de Andrei Șucu: „Va avea multe alte meciuri”
"O versiune foarte bună!" Reacția lui Ilie Dumitrescu după meciul Farul Constanța - FC Hermannstadt
"O versiune foarte bună!" Reacția lui Ilie Dumitrescu după meciul Farul Constanța - FC Hermannstadt
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se întâmplă la Rapid: "E îngrijorător!"
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se întâmplă la Rapid: "E îngrijorător!"
CITESTE SI
Cinci destinații ieftine din Europa pentru o escapadă de toamnă. Cazările încep de la 49 de euro pe noapte

stirileprotv Cinci destinații ieftine din Europa pentru o escapadă de toamnă. Cazările încep de la 49 de euro pe noapte

Cuplul momentului! Ea are 42 de ani și se iubește cu un student de 22 de ani

protv Cuplul momentului! Ea are 42 de ani și se iubește cu un student de 22 de ani

Ilie Bolojan, după discuțiile de la Cotroceni: „Principala provocare este păstrarea controlului asupra finanțelor publice”

stirileprotv Ilie Bolojan, după discuțiile de la Cotroceni: „Principala provocare este păstrarea controlului asupra finanțelor publice”

O țară cu mai puțini locuitori decât Bucureștiul a declarat alertă națională de HIV. 1 din 60 de adulți trăiește cu virusul

stirileprotv O țară cu mai puțini locuitori decât Bucureștiul a declarat alertă națională de HIV. 1 din 60 de adulți trăiește cu virusul

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC 331: Van vs Pantoja 2


00:00
UFC
(EN) UFC 331: Van vs Pantoja 2


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Silva vs Delgado


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Hooker vs Parnasse


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Hooker vs Parnasse


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Nurmagomedov vs Song


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Nurmagomedov vs Song


00:00
UEFA Europa Conference League
Ajax - Sion


00:00
UEFA Europa League
Ararat-Armenia - Universitatea Craiova


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Hernandez vs Rodrigues


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!