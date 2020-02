"Vrem sa luam gol?! Sa il scoatem pe Hagi!" Scotienii DAU VINA pe schimbarea lui Ianis pentru infrangerea cu Kilmarnock

Rangers a pierdut in deplasarea de la Kilmarnock, 2-1.

Glasgow Rangers a pierdut deplasarea de la Kilmarnock, iar sansele la titlu s-au diminuat tot mai mult, dupa ce Celtic a castigat cu 5-0, pe teren propriu cu Hearts. Distanta dintre cele doua echipe este de 10 puncte in acest moment.

Ianis Hagi a inceput meciul titular, iar in minutul 23 i-a pasat lui Joe Aribo care a trimis mingea putin pe langa poarta. Arfield a deschis scorul pentru Rangers, in minutul 32, insa Steven O'Donnell a restabilit egalitatea in minutul 77.

Mijlocasul roman a fost schimbat in minutul 82 de Steven Gerrard, iar in minutul 89, Borphy a inscris golul decisiv pentru gazde.

Fanii lui Rangers au reactionat si in timpul meciului, dar si dupa fluierul final, acuzandu-l pe Gerrard ca schimbarea lui Ianis a dus la golul prin care echipa a fost invinsa.

"Vrem sa luam gol?! Sigur, sa il scoatem pe Hagi!", a scris un suporter.

Need a goal? Sure let's take Hagi off ????‍♂️ — Gareth Keaveney (@GKeaveney) February 12, 2020

"Este un jucator bun, dar faptul ca joaca mai mult aripa dreapta decat stanga nu functioneza. Trebuie sa joace mai mult ca sa castige curaj. Hagi e un jucator sensibil, insa pasele lui merita aplaudate", a scris un alt suporter.

He is a good player indeed, not "God".The fact that they tend to play more with the RW rather than the LW is just bad for him, he needs to play more to gain courage.Hagi is a sensitive player, but his passes deserve some applause.More running from him should be needed too. — Valentin Ionut (@Valenti28840760) February 12, 2020

"Echipa a aratat slab astazi, insa Hagi a avut sclipiri", a scris alt fan.

No interest from anyone tonight poor performance hagi looked good in sparks, but how that Morelos goal was ruled out is beyond me — ross paterson (@rosspat51440418) February 12, 2020

"Ianis Hagi e prea bun pentru echipa, a jucat 5 din 6 mingi in seara asta si a lasat jucatorii in pozitii periculoase, insa au stricat totul", a scris alt fan.

Ianis Hagi is too good for the team, played 5/6 balls tonight into players in great positions and they messed it up. — robbie (@robbiejh96) February 12, 2020