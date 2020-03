"E josnic, jalnic! Cred ca suntem singura tara din lume care face asta!" Marius Sumudica dupa schimbarea facuta de Dan Petrescu in secunda 20

Marius Sumudica a ramas masca in momentul in care Dan Petrescu l-a schimbat pe Razvan Fica (18 ani) in secunda 20.

Marius Sumudica spune ca e jalnic ceea ce se intampla in fotbalul romanesc si crede ca suntem singura tara care face acest lucru.

"E jalnic ceea ce se intampla si eu in momentul de fata ma pun in pielea acelui jucator. Daca intelege ceea ce i se intampla, daca intelege ca intra in teren ca si cum ar debuta in Liga 1 sau este dezamagit ca este scos.

Eu eram suparat si cand ma scotea in minutul 80.

E un lucru josnic, cred ca suntem singura tara din lume care face acest lucru. Pe mine ma lasa masca aceste lucruri.", a spus Marius Sumudica la Digi Sport.

Razvan Fica a debutat in tricoul CFR-ului la 18 ani, dar dupa 20 de secunde si nicio atingere, Dan Petrescu l-a inlocuit cu Alexandru Paun.

Antrenorul CFR-ului a fost aspru criticat chiar si de fanii CFR-ului, care si-au exprimat nemultumirea pe contul oficial de Facebook al clubului.