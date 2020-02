Marius Sumudica a UMBLAT la portofel dupa victoria cu Sivasspor! Gestul URIAS facut de antrenorul roman pentru jucatorii sai

Marius Sumudica este extrem de iubit in Turcia, de jucatorii lui Gaziantep.

Antrenorul roman a facut un gest frumos pentru jucatorii sai dupa victoria uriasa cu liderul din Super Lig, Sivasspor, scor 5-1. In acelasi meci a debutat si Alexandru Maxim, care a facut senzatie in tricoul turcilor cu o dubla inscrisa in poarta liderului.

Conform presei din Turcia, Sumudica a fost atat de incantat de victorie incat a scos din portofel 20.000 de euro drept prima pentru jucatorii sai. Gestul i-a adus si mai mult simpatia antrenorului roman.