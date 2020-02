Fanii Gaziantep sunt in delir: se pot bate cu oricine! Motivul? MARIUS SUMUDICA! Banner-ul FABULOS pe care il afiseaza la meciuri

Fanii lui Gaziantep sunt incantati de antrenorul lor.

Gaziantep a produs surpriza etapa trecuta, cand a batut cu 5-1 liderul din Turcia. Maxim a fost unul din cei mai buni jucatori in victoria contra lui Sivasspor, care a fost la debutul in tricoul lui Gaziantep.

"Noi il avem pe Sumudica. Ei, nu", este bannerul cu care s-au afisat suporterii lui Gaziantep.

Echipa lui Sumudica este pe locul 9 in Turcia, cu 27 de puncte dupa 20 de meciuri. Romanul este pe banca lui Gaziantep din iulie 2019, iar echipa a adunat sub comanda sa 9 victorii, 6 egaluri si 8 infrangeri in toate competitiile.