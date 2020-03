Infrangere pentru Marius Sumudica in fata echipei lui Erdogan! Maxim a oferit o pasa de gol, dar Gaziantep a cedat in fata actualului lider din Turcia

Gaziantep a pierdut meciul cu Basaksehir.

Echipa antrenata de Marius Sumudica, Gaziantep Gazisehir, s-a deplasat pe terenul celor de Istanbul Basaksehir. Formatia pregatita de antrenorul roman pornea cu a doua sansa in aceasta partida, insa acest lucru nu s-a vazut, cel putin in prima repriza, care s-a incheiat la egalitate, scor 0-0. In partea secunda, Basaksehir a fortat, iar in minutul 51, Clichy a deschis scoru din pasa lui Demba Ba. In minutul 63, Kahveci a dublat avantajul trupei antrenate de Buruk. Gaziantep a revenit in joc dupa golul marcat de Ozer in minutul 72, din pasa lui Maxim, insa dupa doar 4 minute, Demba Ba a inscris si el si a stabilit scorul final.

In urma acestei infrangeri, Gaziantep ocupa locul 9 in clasamentul Ligii 1 din Turcia, cu 31 de puncte dupa 24 de puncte. Liderul campionatului este Basaksheir cu 49 de puncte dupa 24 de runde.

CLICK aici pentru video cu golul marcat de Ozer din pasa lui Maxim

Marius Sumudica Gaziantep Istanbul Basaksehir