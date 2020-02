Marius Sumudica, un CAR DE NERVI dupa infrangerea cu Besiktas: "Executie in direct! VAR distruge fotbalul"

Gaziantep a pierdut meciul cu Besiktas, scor 3-0.

Intr-un meci in care Besiktas a avut 4 goluri anulate, Marius Sumudica i-a factu praf pe arbitrii partidei, dar mai ales pe cei din camera VAR. Tehnicianul roman acuza greseli grave de arbitraj si e de parere ca in penalty-ul acordat eronat in minutul 52 a decis meciul.

La o centrare a celor de la Besiktas, un jucator de la Gaziantep, care se afla chiar la marginea careului, a deviat mingea cu bratul, insa Sumudica spune ca mana era lipita ce corp, iar jocul trebuia sa continue. Arbitrul nu a fost insa de aceeasi parere si a acordat penalty. Burak Yilmaz a transformat, iar celelalte doua goluri au fost inscrise de Kevin Prince Boateng (min. 70) si Jeremain Lens (min. 90+5)

"A fost executie in direct! Executie! Acum am o imagine clara, VAR distruge fotbalul! Jucatorul meu avea mana lipita, de ce sa dai penalty? Gaziantep deranjeaza pe cineva?", a tunat Sumudica la finalul meciului.

Etapa trecuta, Gaziantep a invins intr-o maniera categorica pe liderul Sivasspor, scor 5-1. Echipa lui Sumudica pe locul 9 in Super Lig, cu 27 de puncte dupa 21 de meciuri.