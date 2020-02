"M-as intoarce in Romania. De ce sa nu ma intorc?" Marius Sumudica, arunca BOMBA: Oriune ma duc, toata lumea ma cunoaste!" De ce a ales sa mearga in Turcia si ce spune despre situatia din Liga 1

Marius Sumudica a vorbit despre situatia din Liga 1.

Antrenorul celor de la Gaziantep Gazisehir, Marius Sumudica, a vorbit despre situatia fotbalului din Turcia si despre situatia din Liga 1. Antrenorul roman a vorbit despre situatia fotbalului din Turcia si spune la un moment dat s-ar intoarce in Romania.

"M-as intoarce in Romania. De ce sa nu ma intorc?. Niciodata nu o sa imi reneg trecutul. Daca sunt salarii de milioane de euro in afara, normal ca te duci acolo. Cum vin si te iau de la hotel, presa scrisa, lumea bolnava dupa fotbal, e altceva in Turcia. Se mananca fotbal pe paine, lumea e bolnava. In orice oras ma duc, Sumudica, Sumudica, ma stie toata lumea.

Cred ca Tosca poate fi o solutie, din moment ce joaca foarte bine. Tosca nu poate fundas stanga. Nu vreau sa mai intru in amannunte de genul asta. Imi vad de treaba mea, unde sunt acolo, ceilalti antrenori sa isi vada de treaba lor. Imi pare rau pentru Dinamo, pentru ca play-off-ul cu Dinamo e ca si mancarea cu sare si piper. Dinamo schimba jucatori pe banda rulanta, vin cate 10 deodata. In fotbal e posibil orice, Astra l-a pierdut si pe Budescu. E greu ca CFR sa mai fie oprita. Am ramas surprins de ceea ce am vazut aseara la FCSB, nu credeam ca pot juca asa de slab, si nu in speta un jucator, jocul echipei in general. Nu avea voie FCSB-ul niciodata sa nu castige jocul asta", a declarat Marius Sumudica.