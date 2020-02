"Tot stadionul striga Maxim, Maxim!" Prima reactie a lui Marius Sumudica dupa ce jucatorul sau nu i-a ascultat decizia si a ratat doua penalty-uri! Ce a spus

Prima reactie a lui Marius Sumudica dupa ce a turbat la meciul disputat de echipa sa.

Scene greu de imaginat in meciul dintre Gaziantep si Rizespor. Atacantul Muhammet Demir l-a scos din minti pe Sumudica: a irosit doua penalty-uri in 4 minute!

Dupa ce a ratat de la 11 metri in minutul 57, Demir a insistat sa bata tot el 4 minute mai tarziu, cand echipa lui Sumudica a mai primit un penalty!

In ciuda opozitiei colegilor si a antrenorului roman, care ii facea semne de pe margine sa-i dea mingea lui Maxim, Demir nici n-a vrut sa auda! Atacantul a insistat sa bata tot el si a ratat si a doua oara, moment in care Sumudica a luat-o complet razna. Romanul a fost un car de nervi pe margine dupa cele doua penalty-uri ratate de acelasi jucator in doar 4 minute! Sumudica a fugit injurand la vestiare, dar s-a intors imediat ce a ajuns pe tunel!

Marius Sumudica a oferit prima reactie dupa scenele nebune care s-au petrecut pe teren si spune ca s-a enervat si s-a dus spre vestiare pentru ca jucatorul nu i-a respectat decizia de a-l lasa pe Maxim sa execute lovitura de la 11 metri.

"Am avut cred 23 de situatii de gol, am ratat doua penalty-uri am avut de doua ori mingea in bara. Demir nu rateaza deloc, prima oara a dat in bara, dupa care al doilea, am zis sa bata al doilea executant, care este Maxim, Demir l-a rugat sa il lase tot pe el, si s-a intamplat sa il rateze si pe al doilea. Tot stadionul striga Maxim, Maximm, nu se poate asa ceva. Se intampla, au ratat si marii jucatori, am fost suparat ca nu mi-a respectat decizia la al doilea penalty si l-am schimbat. Tosca este singurul jucator integralist, a jucat 90 de minute toate jocurile. VAR pana acum strica totul, s-a dus sa se uite la VAR, dar, daca nu exsita VAR, mai aveam inca 4 puncte. A inceput sa se joace fotbal din rulota aia unde stau aia se uite la faze", a declarat Sumudica la Digi.

Gaziantep a trecut cu bine de incidentul din repriza a doua si a castigat cu Rizespor, 2-0.

Tweet Marius Sumudica Gaziantep Citeste si: Adi Mutu vine la Ora Exacta in Sport! Marti, 10:45, in direct la PRO X si pe Facebook Sport.ro!