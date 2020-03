Marius Sumudica il AVERTIZEAZA pe Mirel Radoi inainte de barajul cu Islanda: "Nu ai cum sa nu ii convoci pe ei!" Care sunt jucatorii care NU trebuie sa lipseasca

Antrenorul lui Gaziantep a numit doi jucatori care nu pot lipsi de la echipa nationala

Marius Sumudica a vorbit la Digi Sport cu ocazia zilei sale de nastere. Antrenorul lui Gaziantep a declarat ca Alin Tosca si Alexandru Maxim nu pot lipsi de la echipa nationala a Romaniei.

"Nu ai cum sa nu convoci doi jucatori care joaca 90 de minute toate meciurile. Eu am mai spus-o, Tosca a avut adversari de top, joaca meci de meci, are toate meciurile jucate, Maxim, la fel. Nu am nicio informatie, Dica a venit, i-a urmarit, a stat cu noi 5 zile. Daca nu ii chemi pe Maxim si Tosca acum inseamna ca nu ne dorim sa facem performanta si avem alte interese.

Echipa nationala trebuie formata din jucatori care joaca la echipele de club, acesti doi jucatori joaca in Turcia, intr-un campionat foarte dur", a declarat Marius Sumudica la Digi Sport.

Alin Tosca a jucat in toate meciurile din acest sezon pentru Gaziantep, in timp ce Alexandru Maxim a jucat in 5 meciuri si a inscris doua goluri, devenind unul dintre cei mai importanti oameni din lotul echipei lui Sumudica.

