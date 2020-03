Marius Sumudica a implinit 49 de ani! Fiica sa i-a facut un cadou special! Sumudica viseaza la un titlu cu Rapidul

De ziua sa, antrenorul a vorbit despre Rapid.

Sumudica a dat de baut in cantonament de ziua lui, ii merge bine si in campionat, e aproape scapatd e la retrogradare, dar viseaza la un nou titlu in romania. In 2016 a luat titlul cu Astra.

"Cand va promova Rapidul o sa am un om puternic cu bani langa mine sa iau campionatul cu Rapid", a spus Sumudica.

Sotia si fiica lui sumudica sunt in Romania . Fata lui l-a emotionat pe antrenorul lui Gaziantep.

"49 de ani...acum ma uit ca mi-a trimis fiica mea, mi-a facut un filmulet cand era mica si o tineam in brate, cand eram jucator prin Madeira", a adaugat Sumudica.



