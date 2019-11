"E cel mai bun!" Declaratia care il face pe Becali sa isi frece mainile de bucurie! Mbappe Coman ar putea face un pas URIAS in cariera! Ce spune Dan Petrescu despre o plecare a lui Coman la City

Dan Petrescu a vorbit despre interesul lui City pentru Florinel Coman.

Dupa ce pe site-ul celor de la Manchester City a aparut informatia cum ca acestia il au in vizor pe Florinel Coman, antrenorul celor de la CFR Cluj, Dan Petrescu a vorbit despre acest lucru. Petrescu e de parere ca Florinel Coman e cel mai bun jucator din Liga 1.

"Nu ma surprinde daca ar fi pe lista lui City. Mi se pare cel mai bun jucator din campionat. E un jucator bun, in opinia mea, ar juca in orice tara. Nu poti sa spui ce i se potriveste sau nu i se potriveste. Poate sa joace oriunde.



In momentul de fata este intr-o forma excelenta, nu vad ce nu ar putea sa joace si in Anglia si in Italia si in Spania. Acum nu stiu daca il vor vinde cei de la FCSB, pentru ca stiu ca pretul pe care il are este foarte mare. Eu stiu ca au avut o oferta mare, asta stiu sigur, pe care au refuzat-o. Dar acum, oferta asta de la City, asta nu o stiu", a spus Dan Petrescu la conferinta de presa.

"Bine ai venit, noiembrie.. prima zi din a 11-a luna a anului este aparent si prima zi in care incep sa curga zvonurile. Astazi, presa este plina este zvonuri legate de posibile veniri la City desi mai sunt doua luni pana in ianuarie cand se va deschide perioada de transferuri. Asteptam si mai multe in saptamanile urmatoare... Ne imaginam ca vor veni", au scris cei de la Manchester City, articol a carei fotografie il are in prim-plna pe Florinel Coman