Suma incredibila de la care Becali incepe negocierile pentru Florinel Coman! Varul Giovani a adus scouteri la derby, atacantul a facut un meci excelent!

Ioan Becali a fost insotit la FCSB - Dinamo (1-1) de trimisii unor echipe importante din Europa. Oameni care lucreaza cu City si Chelsea au venit la meci.

FCSB si Dinamo au remizat in derbyul etapei a 12-a a Ligii I, scor 1-1 pe National Arena. Ciobotariu a deschis scorul pentru Dinamo, iar Florinel Coman a egalat. Ultimul dintre jucatori a fost motivul pentru care in tribune au venit mai multi oameni de la cluburi importante din Vest.

Potrivit surselor www.sport.ro, City si Chelsea au avut "ochi" la meciul de pe National Arena. Fostul impresar Ioan Becali a fost in "comitetul de primire".

De la ce suma pleaca negocierile pentru Coman

Gigi Becali viseaza sa ia milioane bune in schimbul lui Florinel Coman. In acest moment, noteaza sursele www.sport.ro, suma de plecare se invarte in jurul a 20.000.000 euro pentru fotbalistul chemat de Cosmin Contra la nationala mare. Coman a intrat in atentia englezilor si dupa ce le-a dat doua goluri la EURO U21, in vara.

Giovani Becali a mai dezvaluit in urma cu cateva saptamani ca Sporting Lisabona a oferit 8.000.000 euro in schimbul lui Florinel Coman, dar Gigi Becali a declinat oferta.