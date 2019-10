Florinel Coman, tras la raspundere de conducerea FCSB! "Mi s-a parut speriat. Cred ca nu sunt inca pregatiti"

Florinel Coman a avut o evolutie modesta in meciul Feroe - Romania 0-3 si un oficial al FCSB-ului l-a criticat pe jucator.

Helmut Duckadam a ramas cu un gust amar dupa evolutia pustilor care au facut pasul de la nationala U21 la nationala mare. Presedintele de imagine al FCSB-ului considera ca jucatorii de la tineret nu sunt inca pregatiti pentru presiunea de la nationala mare:

"Coman mi s-a parut speriat. Cred ca nu sunt inca pregatiti pentru nationala mare. L-am vazut si pe Ianis Hagi care nu a mai avut aceeasi dezinvoltura. E altceva la nationala mare, fata de nationala mica", a spus Duckadam pentru Digi.

Florinel Coman a fost titular in Feroe, dar a fost inlocuit de Mitrita in minutul 69 al partidei. Mitrita a intrat foarte bine in teren si a reusit sa marcheze in minutul 83 si sa ii ofere o pasa de gol lui Keseru in prelungirile partidei.