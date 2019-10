Oferta COLOSALA pentru Florinel Coman! "E echipa satelit a lui City" Gigi Becali a pus noi conditii pentru transferul lui Mbappe de Romania

Gigi Becali va urmari cu atentie meciurile nationalei.

Gigi Becali l-a laudat din nou pe Florinel Coman si a spus ca selectionerul ar face bine sa-l titularizeze pe jucatorul stelist, pentru ca el este omul cu golul sau cu pasa de gol in fiecare meci.

Mai mult, patronul FCSB a marturisit ca are oferta de 10 milioane plus cel putin inca 10 dintr-un eventual transfer pentru Florinel Coman. Echipa care e interesata de Mbappe de Romania este un satelit al lui Manchester City, potrivit lui Becali.

"Nu stiu, e treaba lor daca va fi titular sau nu (n.r. a celor de la nationala Romaniei). Florinel Coman? Pai el da gol, pasa de gol! Ca Neymar. Cand il ai in echipa, te astepti sa dea gol sau pasa de gol. Nu-l bagi pe Coman, nu dai gol. Nu zic ca nu dai, dar daca il bagi pe el, sigur face ceva. Gol, pasa de gol! Eu am acum oferta 10 milioane pe Coman, plus un procent dintr-un eventual transfer, dar nu mai putin de 10 milioane. Adica 20 de milioane de euro. Nu-l dau, ca eu vreau 20 si 20. Echipa care il vrea e echipa satelit a lui Manchester City, de unde stiu ca-l transfera mai departe. Daca joaca acum si da doua goluri la nationala, in ambele meciuri, cel 30!", a declarat Gigi Becali la PRO X.

Satelitii lui Manchester City sunt New York City, Girona, Yokohama Marinus, Melbourne FC, Club Atletico Torque (Uruguay).

Florinel Coman a fost convocat de Cosmin Contra in lotul pentru meciurile cu Insulele Feroe si Norvegia.

Cele doua partide din preliminariile EURO 2020 se vad in direct la PRO TV!