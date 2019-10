Florinel Coman: "Ma gandesc sa marchez in fiecare meci. Din fericire mi-a iesit in ultimele trei!" Jucatorul FCSB-ului este intr-o forma extraordinara la echipa de club

FCSB s-a impus cu 4-0 in fata celor de la Hermanstadt.

FCSB a castigat fara mari probeleme in fata sibienilor de la Hermanstadt. Omul meciului a fost Florinel Coman, care a fost implicat in toate golurile celor de la FCSB.

Florinel Coman a deschis scorul in minutul 39, dupa ce a saltat mingea peste portarul celor de la Hermanstadt. In minutul 44, Coman i-a oferit o pasa lui Adi Popa si FCSB a intrat la pauza cu scorul de 2-0.

In repriza a doua Florinel Coman a iesit din nou la rampa si in minutul 51 a reusit dubla. Tabela a fost inchisa de Harlem Gnohere care a reusit sa inscrie in minutul 72 din pasa aceluiasi Florinel Coman.

"Am facut un joc foarte bun, ma bucur ca am reusit sa imi ajut echipa pentru a lua cele trei puncte. Ma gandesc sa marchez in fiecare meci, din fericire mi-a iesit in ultimele trei. sper sa o tin tot asa! Cred ca echipa a facut cel mai bun joc, mai ales ca am marcat patru goluri. Ma bucur ca am reusit sa ajut echipa", a spus Florinel Coman la finalul partidei.