Dusan Uhrin, OUT de la Dinamo?! ULTIMATUM dat de antrenor: "Sa se rezolve pana pe 15 noiembrie, altfel imi vad de drum!"

Dusan Uhrin ameninta ca pleaca de la Dinamo.

Problemele financiare de la Dinamo lovesc din nou. Jucatorii si antrenorul de la clubul din "Stefan cel Mare" nu mai fusesera platiti de mai mult timp. Daca unora dintre jucatori li s-au achitat restantele, lui Dusan Uhrin nu i s-a achitat nici macar un salariu intreg de cand o pregateste pe Dinamo, spun cei de la Fanatik.

Uhrin are un salariu de 10.000 de euro pe luna si o pregateste pe Dinamo din 13 august. De atunci, tehnicianului i-au intrat in cont doar 4000 de euro si conform sursei citate, acesta le-a spus unor apropiati: "Am cheltuit la Bucuresti de cand am venit mai mult decat mi-a dat Dinamo pe 3 luni de munca. Asa nu se mai poate!"

Potrivit fanatik, Dusan Uhrin le-a dat un ultimatum celor de la Dinamo si va pleca de la club saptamana viitoare daca lucrurile nu se rezolva:

"Sunt un om de buna credinta, am inteles situatia, dar nu imi place sa fiu luat la misto. Va rog sa rezolvati sa fiu cu banii la zi pana saptamana viitoare, pe 15 noiembrie, altfel imi vad de drumul meu!", a mai spus antrenorul.