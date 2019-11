ADIO FCSB pentru Montini! Oferta de ULTIMA ORA: 3 dinamovisti la PACHET! Cu cine pot sa semneze

Problemele financiare ale lui Dinamo au dat semnalul pe piata transferurilor.

Presa din Bulgaria anunta ca Levski va incerca sa profite de situatia 'cainilor' si sa ia 3 jucatori din Stefan cel Mare in ianuarie. Prioritatea absoluta e golgeterul Montini. Italianul nu traverseaza cea mai buna perioada, insa sefii lui Levski sunt siguri ca atacantul va fi o super lovitura la Sofia. Celelalte doua tinte ale lui Levski: internationalul de tineret Denis Ciobotariu si mijlocasul Alex Rauta.

In cazul in care Ionut Negoita nu va gasi parteneri pe care sa-i convinga sa bage bani in club, Dinamo va scoate la vanzare toti jucatorii in ianuarie. Montini a fost o tinta si pentru Gigi Becali, insa patronul FCSB si-a pierdut interesul pentru el in ultima perioada. Montini are fix un an la Dinamo. A fost adus gratis de Mircea Rednic dupa ce jucase ultima oara la Livorno.