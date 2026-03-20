Jandarmii au aplicat 12 sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 7.230 de lei, după meciul Dinamo - Universitatea Craiova, scor 0-1, din Superligă.

5 persoane interzise pe stadioane după Dinamo - Universitatea Craiova

De asemenea, în urma încălcării prevederilor legale în vigoare, jandarmii au întocmit un act de sesizare a organelor de urmărire penală, în conformitate cu prevederile art. 253 din Codul Penal al României.

Totodată, au fost aplicate 5 sancţiuni complementare privind interzicerea accesului la competiţiile sportive pe o perioadă de 6 luni sau un an.

În continuare, se fac verificări pentru identificarea şi sancţionarea altor persoane care au încălcat cadrul legal în vigoare.

Universitatea Craiova a învins-o, joi, în deplasare, cu scorul de 1-0, pe Dinamo, în etapa a doua din play-off-ul Superligii.

Craiovenii au evoluat cu un jucător mai puțin toată repriza secundă, după eliminarea lui Nicuşor Bancu din minutul 45+6. Unicul gol al meciului a fost marcat de Etim, în minutul 45+2, din pasa decisivă livrată de Baiaram.

Dinamo: Epassy - Sivis (Ikoko - 55'), Boateng, Stoinov, Opruţ (Tarba - 74')- Gnahore (Caragea - 80'), Mărginean (Pop - 56'), Cîrjan - Musi (Mazilu - 56'), Soro, Armstrong. Antrenor: Zeljko Kopic

Universitatea Craiova: Isenko (Popescu - 46')- Romanchuk, Screciu, Rus - Mora, Matei, Mekvabishvili, Băluţă (Cicâldău - 62'), Bancu - Baiaram (Ştefan - 46'), Etim (Teles - 69'). Antrenor: Filipe Coelho

Cartonaşe galbene: Boateng (44'), Gnohere (45'), Mazilu (45'), Sivis (53'), Pop (82'), Ikoko (83') / Creţu (44'), Băluţă (58), Rus (83), Teles (83)

Cartonaş roşu: Bancu (45+6')

Bancu (45+6') Meciul a fost arbitrat de Horaţiu Feşnic

News.ro