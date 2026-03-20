Craiovenii au evoluat cu un jucător mai puțin toată repriza secundă, după eliminarea lui Nicuşor Bancu din minutul 45+6. Unicul gol al meciului a fost marcat de Etim, în minutul 45+2, din pasa decisivă livrată de Baiaram.

Ștefan Baiaram, mesaj pentru propriii fani după Dinamo - U. Craiova 0-1

Ștefan Baiaram a vorbit, la finalul partidei, despre faptul că fanii Universității Craiova au așteptări mari din partea sa. Decarul oltenilor a fost huiduit pe parcursul înfrângerii din runda precedentă, 0-1 pe „Ion Oblemenco” cu FC Argeș.

„Sunt foarte fericit, mă bucur foarte mult că am câștigat. Sunt foarte mândru de colegii mei, au alergat unul pentru altul. A fost, pur și simplu, un duel și atât. Într-un derby de asemenea anvergură se întâmplă. Dar mă bucur că am arătat mai bine și am câștigat.

Baiaram: „Nu e vorba de presiune”

Mă bucur că am câștigat, știm că Nicu nu a vrut să ia acel cartonaș roșu. E foarte importantă victoria, nu am început play-off-ul foarte bine și putem să ne pregătim mai bine pentru viitor.

Nu ne gândim că am exclus-o pe Dinamo din cursa la titlu, se poate schimba de la etapă la etapă.

(n.r. despre presiunea fanilor) Nu e vorba de presiune, sunt conștient că lumea vrea multe de la mine. Suntem un grup unit și nu trebuie eu neapărat să ies în față”, a declarat Ștefan Baiaram, la flash-interviuri.

41 de meciuri, 12 goluri și șase pase decisive a strâns Baiaram la Craiova în toate competițiile din sezonul curent.

Componenţa echipelor