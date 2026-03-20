Dinamo a bifat a cincea înfrângere la rând în campionat, după ce a pierdut pe teren propriu în fața Universității Craiova, scor 0-1, în a doua etapă a play-off-ului Superligii. Singurul gol al partidei desfășurate joi seară a fost marcat de Mondey Etim în prima repriză. Deși oltenii au jucat în inferioritate numerică după eliminarea lui Nicușor Bancu și au fost nevoiți să schimbe portarul, defensiva vizitatorilor a rezistat fără mari emoții în fața atacurilor dinamoviste.

„Dacă Dinamo face schimbări, se termină fotbalul”

Fostul atacant Claudiu Vaișcovici a taxat lipsa de implicare a jucătorilor intrați pe parcurs, îndreptându-și atenția în special către Adrian Mazilu, a cărui evoluție a considerat-o insuficientă pentru nivelul primei ligi.

„Nu poți să spui că Universitatea Craiova e echipă mică, dar dacă nu dai gol... e greu. După schimbări, deși avea un om în plus, Dinamo a fost praf, prafao. Ca ăsta în stânga, că nici nu vreau să-i mai pronunț numele, joc și eu, la vârsta asta: să vină mingea la mine, să o preiau, să intru trei metri în centru și să dau o pasă înapoi, ca Mazilu.

Băi, băiatule, ești tinerel, dă-i drumul la treabă, ia-o cu tine, driblează, dă un șut. Dar așa, să stau lipit de margine.. A dat o pasă, în rest nimic. Toți care au intrat nu au adus niciun plus. Joc cu Pop. Pop și la Oțelul juca și nu juca, dar joacă la Dinamo… Mă rog. Ăștia sunt jucătorii, au venit, ăștia îi avem, cu ăștia defilăm. Dacă Dinamo face schimbări, gata, se termină fotbalul”, a punctat Vaișcovici pentru sursa citată.

În urma acestui rezultat, situația „câinilor” devine din ce în ce mai complicată în clasament (locul 6, cu 26 de puncte), în timp ce Universitatea Craiova a urcat pe primul loc în play-off.