Dupa despartirea de 7 jucatori, Dinamo incepe negocierile! Suporterii isi vor favoritul inapoi in Stefan cel Mare! Pe cine vor sa convinga sa revina

Suporterii dinamovisti incearca sa aduca inapoi la echipa un fotbalist pe care nu l-au uitat.

Potrivit surselor Sport.ro, este vorba despre Paul Anton care si-a incheiat contractul cu echipa rusa Krilia Sovetov Samara si este dorit de fanii-actionari din programul DDB.

Singura problema este ca fotbalistul, care are si alte oferte din Rusia, are pretentii salariale pe care clubul nu crede ca i le poate satisface.

Saptamana trecuta, de la Dinamo au plecat 7 jucatori. Oficialii clubului vor incepe acum negocierile cu cei care vor sa ramana, suporterii dorindu-si sa il convinga pe Filip Mrzljak, pe care il vad ca pe un jucator cu personalitate, perfect pentru mijlocul terenului.

Conditiile in care fotbalistul ar putea continua in Stefan cel Mare implica, insa, o micsorare a salariului sau de la 13.000 de euro la sub 10.000.