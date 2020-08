"N-a fost nicio pomana!" Portarul lui Dinamo stie cine e vinovat pentru situatia de la club! Ce spune despre sezonul urmator

Portarul lui Dinamo a vorbit despre sezonul recent incheiat in Liga 1, dar si despre stagiunea care urmeaza sa inceapa.

Catalin Straton nu considera ca echipa sa a fost ajutata de FRF pentru a evita retrogradarea, recunoscand insa ca editia 2019/20 a fost dificila.

"A fost greu. Nu pot spune ca a fost horror, dar imi pare rau ca in anumite momente echipa nu a gestionat bine situatia. Si ne-am pus singuri intr-o pozitie periculoasa. Inca spun ca am fi putut fi in playoff in campionatul ce s-a incheiat, altfel ar fi fost intreaga poveste.

N-a fost nicio pomana (n.r. ramanerea in Liga 1)! Multa lume si-a creat, sau i-a fost creata, impresia ca am fi fost avantajati. Matematic si real, mai aveam 5 meciuri de disputat, 15 puncte puse in joc, am fi putut urca pana pe locul 8. Si-atunci, de unde ajutor?! Eu zic ca alte echipe, nu Dinamo, au rasuflat usurate dupa decizia FRF de a schimba sistemul competitional.

Dinamo era pe loc retrogradabil, dar cu 5 meciuri in minus. Daca bateam tot pana la finalul campionatului, eram pe locul 2 in playout. Sa nu uitam ca si dupa ce am stat iar doua saptamani in carantina am strans o victorie si un egal, dupa ce mai adunaseram o victorie si un egal. Aveam toate sansele sa invingem in fiecare meci pana la final, simteam cu totii la echipa ca suntem pe o panta ascendenta.

Nu mi-a fost teama de retrogradare, chiar am spus-o mereu. Mi-a fost teama doar de acest virus. Pentru ca ne-a impiedicat frecvent sa ne putem desfasura meseria pe care o avem.

Toti suntem vinovati pentru aceasta situatie, toti cei angajati la Dinamo! Nu exista unul care sa aiba o vina mai mica sau mai mare. Important este ca am ramas uniti.



Ca orice fotbalist, iti doresti sa ai banii la zi, dar avand in vedere problema mondiala cu acest virus, eu zic ca jucatorii au inteles bine situatia. Eu mi-as dori ca pe viitor totul sa fie bine, noi sa avem rezultate si plata salariilor sa fie la zi. Acum mai sunt ceva restante, avem promisiuni ca se va rezolva, probabil, pana la inceperea campionatului", a spus goalkeeper-ul pentru GSP.

Straton a vorbit si despre ceea ce isi doreste de la sezonul urmator si despre planurile sale legate de Dinamo.

"Cred ca putem trasa un obiectiv (n.r. pentru sezonul 2020/21) abia atunci cand vom incheia campania de transferuri. Eu, ca fotbalist al lui Dinamo, pentru istoria clubului, pentru tot ceea ce inseamna el, as vrea sa ne luptam pentru cele mai indraznete obiective.

Eu mai am contract cu Dinamo, imi doresc sa raman si sa fiu profesionist pana la capat. Daca va aparea ceva bun pentru club, pentru mine, sunt sigur ca toata lumea se va pune la masa si va discuta.

Dinamo are nevoie de bani si de oameni care vor sa ridice acest club pana la nivelul la care a mai fost. Dinamo inseamna acum, in mare masura, programul socios DDB. Deocamdata. Suporterii trebuie sustinuti in demersul lor", a punctat fotbalistul.

In sezonul recent incheiat, Straton a adunat 12 aparitii in tricoul lui Dinamo, incasand 16 goluri.