Barcelona iese din calcul! Unde se va transfera Mason Greenwood, controversatul "diavol roșu"

Mason Greenwood și transferul la Barcelona

Ultimele știri din presa internațională sugerează că posibilii pretendenți pentru Mason Greenwood au preocupări legate de cazierul acestuia, iar Barcelona se pare că se îndepărtează cât se poate de mult de potențialul transfer.

Manchester United explorează posibile transferuri în Europa, fiind îngrijorați de viitorul lui Greenwood. Cu toate acestea, găsirea cluburilor interesate, anterior incluzând Barcelona și Atletico Madrid, s-a dovedit a fi dificilă din cauza îngrijorărilor persistente legate de problemele legale anterioare ale lui britanicului.

Greenwood a fost pus sub acuzare pentru tentativă de viol, agresiune și comportament manipulativ acum peste un an, însă aceste acuzații au fost retrase. Cu toate că United l-a trimis sub formă de împrumut la Getafe în septembrie, după propriile lor investigații privind conduita sa în afara terenului de joc, obținerea unei mutări permanente departe de Old Trafford pare să fie cea mai probabilă soluție.

În timp ce noul proprietar, Sir Jim Ratcliffe, nu a exclus o eventuală revenire pentru englezul în vârstă de 22 de ani, este de așteptat ca Manchester United să ceară aproximativ 40 de milioane de lire sterline pentru Greenwood, al cărui contract cu "diavolii roșii" expiră în 2025.

Statisticile lui Greenwood în acest sezon

În 26 de meciuri disputate în tricoul celor de la Getafe, Mason Greenwood și-a trecut în cont opt goluri și șase pase decisive, în postură de aripă dreapta.

Clasament La Liga

Getafe se regăsesc pe locul 12 în La Liga, cu 35 de puncte în 28 de etape, însă cu un golaveraj negativ, de -6.