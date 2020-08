"Nu e usor sa cumperi o echipa ca Dinamo!" Declaratii DURE ale lui Cornel Dinu la adresa fotbalului din Romania! "Nu sunt de acord cu asta!"

Cornel Dinu s-a declarat impotriva investitorilor straini in fotbalul romanesc.

Fostul jucator si antrenor de la Dinamo a comentat posibila preluare a echipei de catre investitori din Spania.

"Eu sunt un nationalist, mare iubitor al culturii romanesti. Cand vine vorba de tot felul de investitori, imi aduc aminte de altele. E vorba si de 'cainii rosii', care deocamdata sunt foarte pasnici. Spaniolii, arabii, masonii au venit de vreo 4 ani la domnul Negoita.

Treaba asta cu spaniolii actuali... Nu vreau sa discut, dar nu sunt de acord ca echipele romanesti sa fie preluate de straini. E degradant ca echipa Dinamo, echipa cu trecut nationalist, sa fie preluata de spanioli.

Nu e usor sa cumperi o echipa ca Dinamo. Nu vii doar cu 2-3 milioane cat cere delapiladorul de Negoita. Vii initial cu banii aia, dar dupa ai nevoie... Mi se pare mult mai viabil proiectul suporterilor, l-am imbratisat si eu", a declarat Cornel Dinu la Ora exacta in sport.

El a vorbit si despre echipele care vor reprezenta Romania in urmatorul sezon european.

"Nu pot sa le apreciez participarea decat in spiritul activitatii. Noi trebuie sa fim constienti, ne-am agatat de o anumita pluta de salvare, acum avem doar paie in raul murdar al fotbalului. Eu am spus ca statul este principalul producator de imagine al tarii respective si realizeaza aceasta imagine si prin sport. Cum a fost in 1990", a conchis Dinu la Pro X.