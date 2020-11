Filip Mrzljak, fostul jucator al lui Dinamo, a semnat! Unde a ajuns mijlocasul croat

Fotbalistul in varsta de 27 de ani a semnat cu Ufa, echipa din campionatul Rusiei.

Croatul era liber de contract din luna august, iar acum s-a inteles cu echipa din Rusia si a semnat o intelegere valabila pe un sezon, cu optiune de prelungire. Fostul jucator de la Dinamo va fi coleg cu Catalin Carp, jucator din Republica Moldova, care a evoluat in Liga 1 pentru CFR Cluj, FCSB si Viitorul.

Dupa doar un sezon in tricoul "cainillor" si 24 de partide jucate, jucatorul croat nu si-a mai prelungit intelegerea cu echipa din Stefan cel Mare.

El s-a transferat in Liga 1 de la Lokomotiv Zagreb si a evoluat pentru Pandurii Targu Jiu, Astra Giurgiu si Dinamo Bucuresti. In total el a strans 95 de meciuri in campionatul Romaniei, a inscris 7 goluri si a oferit 5 pase decisive.

Filip Mrzljak este cotat la 550 de mii de euro pe site-ul Transfermarkt. Ufa este pe ultimul loc in clasamentul din Rusia cu 6 puncte dupa 13 etape jucate.