Reacțiile lui Fabio Capello, Dino Zoff și Gianluigi Buffon, la moartea lui Franco Baresi

Reacțiile lui Fabio Capello, Dino Zoff și Gianluigi Buffon, la moartea lui Franco Baresi Serie A
Marcu Czentye
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Franco Baresi, regretat în toată lumea.

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Fabio CapelloDino ZoffGianluigi Buffonfranco baresi
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Legendarul libero al clubului AC Milan, Franco Baresi, a decedat la vârsta de 66 de ani.

Clubul din Lombardia nu a făcut un anunț oficial referitor la cauza morții, însă Baresi a trecut printr-o operație dură în august 2025, prin care i-a fost extirpat un nodul pulmonar.

Moartea lui Franco Baresi, „o mare pierdere pentru întregul sport italian”

Campion mondial în tricoul Italiei, triplu câștigător al Ligii Campionilor, dar și sextuplu câștigător în Serie A, Franco Baresi a fost omagiat deopotrivă de colegi și rivali.

Cele 716 meciuri adunate în tricoul echipei de seniori a clubului AC Milan, dar și 81 de selecții adunate în echipa națională a Italiei reprezintă doar două borne din cariera uriașă a fostului fotbalist.

„Un campion pe teren și în afara lui.”

La trecerea în neființă a lui Franco Baresi, Fabio Capello a transmis un mesaj emoționant: „Sunt foarte mișcat. Ne amintim azi de o persoană care merită respectul tuturor. L-am cunoscut în multe situații pe jucătorul Franco Baresi și pe omul Franco Baresi. Tot Milanul trebuie să îl îmbrățișeze, să îi mulțumească pentru tot ce a oferit Milanului și Italiei.

A fost un exemplu pentru noi toți. Un om sincer și modest. Le inspira tuturor forță și voință pentru a nu renunța niciodată. A fost jucătorul pe care fiecare antrenor și l-ar dori în echipă,” a spus fostul antrenor al Milanului, Fabio Capello.

Dino Zoff, unul dintre cei mai iubiți portari din istoria fotbalului italian, l-a numit pe Franco Baresi „un campion pe teren și în afara lui.”

„E un moment de mare regret, la dispariția unei persoane, unui fotbalist extraordinar. E o pierdere grea pentru familie, fani și pentru fotbalul italian. Ca fotbalist a câștigat la toate nivelurile. Dispariția lui Franco e o pierdere pentru întregul sport italian,” a punctat Dino Zoff, conform Gazzetta dello Sport.

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Buffon a învățat de la Baresi ce înseamnă spiritul de lider

Ultimul portar al Italiei care a ieșit campion mondial, Gianluigi Buffon, și-a transmis condoleanțele familiei Baresi printr-o amintire deosebită.

„În data de 19 noiembrie 1995 am jucat în Serie A contra lui Milan. Aveam 17 ani, iar, în terenul advers, căpitanul echipei era Franco Baresi. Pentru un băiat de vârsta mea, a fost incredibil să mă regăsesc pe teren alături de campioni precum a fost el.

Din acea zi mi-a fost și mai clar ce înseamnă să reprezinți fotbalul italian cu eleganță, spirit de lider și respect. Ciao, Franco. Odihnește-te în pace,” a scris Gianluigi Buffon pe contul său de X.

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