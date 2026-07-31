FC Argeş a anunţat că a ajuns la un acord cu Rapid pentru transferul definitiv al lui Gabriel Gheorghe.

Gabriel Gheorghe a semnat cu FC Argeș

Acesta are 19 ani şi este mijlocaş ofensiv. Până să ajungă la Rapid, în 2022, Gabriel a fost format la academia celor de la Juniorul Bucureşti.

A debutat la seniori în sezonul 2022/23, la doar 15 ani şi 10 luni, în meciul de Cupă Rapid vs. CSC Dumbrăviţa. În sezonul 2024-25 a fost împrumutat la FC Argeş, contribuind la promovarea echipei în Superliga. A adunat 19 meciuri, 1 gol şi 2 pase decisive în tricoul alb-violet.

Întors la Rapid în vara lui 2025, acesta a jucat 5 meciuri pentru giuleşteni în sezonul 2025-26.

A jucat constant la naţionalele de juniori ale României, având selecţii la România U16, U17, U18 şi U20.