Tradare MAJORA! Planic a fost ofertat de CFR, care il vrea pentru Champions League! Anunt SOC: Petrescu vrea sa-i mai dea o lovitura lui Becali

Dupa Manea si Balgradean, un alt jucator important al FCSB ar putea trada pentru a merge la CFR!

Abia plecat de la clubul lui Becali dupa ce si-a reziliat unilateral contractul, Bogdan Planic e dorit de CFR, scrie Hotsport din Serbia. Conform sursei citate, PAOK Salonic si Antalyaspor ar fi si ele pe urmele lui Planic.

Planic a plecat saptamana trecuta de la FCSB, sustinand ca nu a fost platit mai multe luni si ca a fost bagat ilegal in somaj tehnic in urma declansarii starii de urgenta in Romania.

Fundasul de 28 de ani ar putea avea probleme cu Becali in continuare. Patronul FCSB sustine ca Planic a incalcat flagrant legile sportive cand a plecat si ca echipa care-l ia va fi obligata sa-i achite clauza uriasa de reziliere a contractului pe care-l avea la Bucuresti: 10 milioane de euro!

"Eu nu mai negociez cu el, a plecat unilateral si acum trebuie sa plateasca. El si clubul unde va juca trebuie sa-mi dea 10 milioane de euro, asa zice contractul! A fost platit, dar ne-a lasat la greu. Si din cauza lui s-au pierdut sansele care mai erau la titlu", a acuzat Becali.

Ultimul meci al lui Planic la FCSB a fost chiar derby-ul impotriva CFR-ului (1-0), acum doua saptamani.