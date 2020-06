Prima VESTE BUNA la FCSB! Revenire importanta pentru meciul cu Astra! Una din 'perlele' lui Becali intra direct in 'primul 11'

FCSB a recuperat un jucator important pentru meciurile ramase din campionat.

Desi l-a pierdut pe Alexandru Pantea pentru meciul urmator, FCSB a reusit sa il recupereze pe Dennis Man, dupa cum anunta Fanatik, iar jucatorul ar urma sa intre direct titular in meciul cu Astra din etapa a 5-a a playoff-ului.

Mijlocasul ofensiv a iesit de pe teren in minutul 58 al meciului cu Gaz Metan, incheiat 2-2, acuzand dureri la spate si a ratat meciul cu Dinamo din mansa tur a semifinalelor Cupei Romaniei, incheiata 3-0 pentru ros-albastri.

Recuperarea lui Dennis Man este importanta pentru club, care a suferit din cauza accidentarilor in ultimele saptamani. Cel mai recent jucator devenit indisponibil este Alexandru Pantea, tanarul care si-a facut loc in 'primul 11' al lui Bogdan Vintila in ultimele doua meciuri.

Conform sursei citate, Man ar urma sa joace in atacul ros-albastrilor alaturi de Adrian Petre si Florin Tanase, care revine si el dupa suspendare.