Efectul Gigi Becali! Ionut Vina, distrus dupa meciul cu CFR Cluj: "Ii va fi greu sa se ridice dupa faza asta!" Dezvaluiri din vestiarul FCSB

FCSB a pierdut deplasarea cu CFR Cluj, dupa ce Popescu a inscris in propria poarta.

Derby-ul dintre CFR Cluj si FCSB a fost un adevarat cosmar pentru Ionut Vina, care a fost introdus in teren in minutul 33 si schimbat de Vintila in minutul 62 al meciului. Mijlocasul a avut un moment de nesiguranta in meci, care o putea costa un gol pe FCSB, cand in minutul 55 a pasat gresit mingea in propriul careu si a ajuns la Omrani. Momentul a fost salvat de inspiratia lui Planic, care l-a deposedat pe atacant.

Mijlocasul adus de la Viitorul nu se afla la primul astfel de episod la FCSB. In meciul cu Craiova, incheiat 4-1 pentru echipa lui Vintila, Vina a fost schimbat in minutul 70, dupa ce fusese introdus in teren in minutul 11.

Conform Fanatik, coechipierii sai au dezvaluit ca starea lui Vina dupa meci nu a fost deloc buna, ba chiar jucatorul ar fi cu moralul la pamant.

"Era alb la fata. I se facuse rau de suparare...L-a afectat foarte mult tot ce s-a intamplat. Plus cea a mai spus si Becali dupa meci. Ii va fi greu sa se ridice dupa faza asta..Tocmai prinsese si el putin curaj si optimim, si i s-a dat in cap", ar fi dezvaluit coechipierii sai conform Fanatik.

"Am luat o teapa de 700 000 de euro!"

Gigi Becali a vorbit la finalul meciului, afirmand ca a cerut schimbarea lui Vina din cauza ca la enervat.

"M-a enervat tare Vina. A dat toate pasele in spate, el are talent asa, dar la Hagi juca de frica, aici joaca relaxat. Eu nu cred ca stie ca e pe terenul de fotbal. A fost nemultumit la schimbare? Pai eu sunt multumit cand ii dau banii? Am luat o teapa de 500 000 de euro. Asta este, il platesc, dar asta nu inseamna ca trebuie sa il tin pe teren si sa jucam turca", a spus Becali la Digi Sport.