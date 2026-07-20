FOTO ȘI VIDEO Cum a fost primit Daniel Pancu în Giulești. Scenografia specială afișată de fani la meciul cu Sepsi

Cum a fost primit Daniel Pancu în Giulești. Scenografia specială afișată de fani la meciul cu Sepsi Superliga
SPORT.RO
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Suporterii giuleșteni au creat o atmosferă de zile mari la meciul cu Sepsi, dedicându-i o scenografie impresionantă noului antrenor, Daniel Pancu.

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În prima etapă a noului sezon din Superliga, fanii Rapidului au ținut să marcheze revenirea lui Daniel Pancu pe banca tehnică a echipei. Înaintea fluierului de start, Peluza Nord a ridicat o pânză uriașă care îl înfățișa pe fostul atacant îmbrăcat în tricoul vișiniu, purtând pe braț banderola de căpitan. Portretul a fost încadrat de steagul României pe centru și de culorile clubului pe laterale.

Sub imaginea tehnicianului, ultrașii au scris următorul mesaj: „Prețuim cu toată ființa Rapidul. Libertatea și credința”. Decorul a fost completat de elemente vizuale care ilustrau un grup de suporteri aflați în fața forțelor de ordine, alături de textul „Libertate pentru suporteri”, dar și o mulțime de oameni cu steaguri adunată în proximitatea unei biserici.

Ulterior, spre jumătatea primei reprize, galeria a afișat un nou banner, dedicat echipei: „Am alergat după tine, fără să cerem nimic, o iubire pe veci, filtrată cu sufletul văruit, strângând amintiri ce nu s-au risipit. Doar noi știm ce dor ne-a fost de Rapid!”.

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Spectacol pirotehnic în Peluza Sud

Atmosfera a fost întreținută și de cealaltă extremitate a stadionului. În minutul 24, suporterii de la Peluza Sud au ieșit la rampă cu propria coregrafie. Aceștia au aprins mai multe torțe și au expus un mesaj aniversar dedicat uneia dintre facțiuni: „Purtăm cu mândrie același ideal. La mulți ani FRT, brigadă de golani!”.

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