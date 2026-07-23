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Andrei Borza, Săgeata din Năvodari! Portretul killer-ului lui FCSB, un produs 100% al academiei lui Gheorghe Hagi

Andrei Borza, Săgeata din Năvodari! Portretul killer-ului lui FCSB, un produs 100% al academiei lui Gheorghe Hagi

Corum FK, nou-promovată în Superliga turcă, este foarte aproape să își asigure serviciile fundașului stânga Andrei Borza (20 de ani) de la Rapid.

Andrei Borza, la un pas de Corum

Suma totală de transfer la care se ridică afacerea este de 2.200.000 de euro, fiind incluse și bonusurile de performanță.

Banii vor fi plătiți majoritar într-o singură tranșă, în timp ce sumele provenite din bonusuri vor ajunge separat către conturile giuleștenilor.

Corum și Rapid au ajuns la un acord total, potrivit digisport.ro. Borza va pleca în Turcia pentru a efectua vizita medicală, după care internaționalul român cu două selecții va fi prezentat oficial.

A ajuns recent la meciul 100 în alb-vișiniu

În Rapid - Sepsi 1-0, contând pentru prima etapă a campionatului, Andrei Borza a ajuns la 100 de meciuri pentru giuleșteni. În toate aceste partide a marcat trei goluri și a oferit nouă pase de gol.

Andrei Borza a fost adus în august 2023 de la Farul Constanța pentru 800.000 de euro. Cota sa de piață a ajuns să fie, în prezent, de 2.500.000 de euro pe Transfermarkt.

Robert Sălceanu (22 de ani) este singurul fundaș stânga pe care îl mai are Daniel Pancu în lot. În mod normal, Rapid va realiza cel puțin un transfer pentru a se întări pe postul respectiv.