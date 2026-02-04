Filipe Coelho a anunțat că Oleksandr Romanchuk va fi titular în partida Universitatea Craiova - Oțelul Galați, la conferința de presă premergătoare duelului.

Mesajul lui Filipe Coelho înaintea meciului cu Oțelul

Antrenorul portughez s-a exprimat într-o manieră în care a lăsat să se înțeleagă faptul că stoperul ucrainean este cel mai important pentru el.

Tehnicianul oltenilor a subliniat că are încredere în elevii săi că pot învinge un adversar dificil, chiar dacă au pierdut categoric cu Farul (1-4) în runda precedentă.

„Romanchuk plus încă zece! Va fi un meci dificil cu Oţelul, întâlnim o echipă care joacă foarte bine, îi place să aibă posesia, are jucători cu calitate, pe care îi cunosc foarte bine.

Va trebui să jucăm mai bine decât în partida precedentă şi să le oferim suporterilor o victorie. Va fi un meci diferit faţă de cel cu Farul, sunt lucruri pe care trebuie să le îmbunătăţim, pentru a putea reveni pe calea victorioasă.

Coelho: „Nu sunt genul de antrenor care să-şi condamne jucătorii”

Fac parte din fotbal şi eşecurile, eu îmi asum toată responsabilitatea pentru înfrângerea de la Farul. Nu sunt genul de antrenor care să-şi condamne jucătorii după un eşec, să spună că nu au calitate.

Sunt aceiaşi jucători minunaţi şi sunt sigur că vor face un meci foarte bun mâine seară şi vor încerca să câştige contra unei echipe bune”, a declarat Filipe Coelho, la conferința de presă premergătoare partidei Universitatea Craiova - Oțelul Galați de joi, 5 februarie. Partida va fi LIVE TEXT pe Sport.ro, de la ora 18:00.

Coelho se va putea baza contra Oțelului pe căpitanul Nicușor Bancu și pe decarul Ștefan Baiaram. Bancu nu a putut participa la ultimul antrenament înaintea partidei cu Farul, iar Baiaram a suferit o entorsă la succesul cu FC Botoșani (2-0).