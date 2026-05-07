Coelho a intrat în panică, când a văzut ce a făcut CFR înaintea meciului direct: avertismentul său

Universitatea Craiova vede linia de finiș, înaintea unui rezultat uriaș pe care îl așteaptă de 35 de ani. Vorbim despre realizarea eventului. Ultima dată, oltenii au câștigat cupa și campionatul, în 1991.

Acum, după mai bine de trei decenii, oltenii sunt în finala competiției KO – vor întâlni U Cluj, în finala de la Sibiu, pe 13 mai – și conduc în clasamentul din play-off cu trei runde înainte de final.

În acest context, meciul CFR Cluj – Universitatea Craiova (vineri, ora 21:00) se anunță a fi unul pe muchie de cuțit. Și rezultatul va avea un impact mare asupra luptei pentru titlu.