Coelho a intrat în panică, când a văzut ce a făcut CFR înaintea meciului direct: avertismentul său

Universitatea Craiova vede linia de finiș, înaintea unui rezultat uriaș pe care îl așteaptă de 35 de ani. Vorbim despre realizarea eventului. Ultima dată, oltenii au câștigat cupa și campionatul, în 1991.
Acum, după mai bine de trei decenii, oltenii sunt în finala competiției KO – vor întâlni U Cluj, în finala de la Sibiu, pe 13 mai – și conduc în clasamentul din play-off cu trei runde înainte de final.
În acest context, meciul CFR Cluj – Universitatea Craiova (vineri, ora 21:00) se anunță a fi unul pe muchie de cuțit. Și rezultatul va avea un impact mare asupra luptei pentru titlu.
Filipe Coelho, uimit că CFR e neînvinsă acasă din octombrie!
În acest moment, CFR și Craiova sunt despărțite de 5 puncte. Și, având în vedere că mai sunt doar trei etape de jucat, pentru ardeleni urmează un duel de „6 puncte“. În caz de victorie, CFR va ține Craiova pe loc și se va apropia la doar 2 puncte de lider. Așadar, echipa lui Pancu e „condamnată“ să învingă, vineri, dacă vrea să-și păstreze șansele la titlu.
Având în vedere acest tablou, Filipe Coelho a tras un puternic semnal de alarmă. Mai ales după ce s-a uitat pe rezultatele CFR-ului și a observat că ultima înfrângere suferită pe teren propriu datează din… octombrie 2025!
„Va fi un meci dificil, cu o echipă care ultima dată a pierdut acasă în octombrie anul trecut. Cei de la CFR sunt foarte buni când joacă acasă. Ei se află acum într-un moment bun, dar vom da totul pentru a câştiga. Ei joacă acasă şi cred că este un meci mai important pentru ei. Dar suntem pregătiţi să câştigăm cele trei puncte. Vom da totul pentru acest club şi pentru Craiova“, a declarat tehnicianul portughez.
De amintit că ultimul eșec suferit de CFR Cluj pe teren propriu datează din 25 octombrie 2025: 0-2 cu Farul Constanța. De atunci, ardelenii au disputat 11 meciuri acasă. Bilanțul: 9 victorii și 2 egaluri.