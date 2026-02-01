Zeu în handbal! Cine a fost numit MVP și a cucerit titlul de golgheter la Campionatul European (VOYO)

Dinamo a reușit o revenire spectaculoasă în meciul cu SCM Universitatea Craiova de duminică din Liga Națională, 88-77 la final după 18-16, 13-23, 30-13 și 27-25 în cele patru sferturi.

A fost a cincea victorie consecutivă în campionat pentru trupa lui Zydrunas Urbonas, care a urcat, cel puțin temporar, pe locul 2, la două puncte sub liderul CSM Oradea.

Dinamo - SCM U Craiova 88-77, cu Marcus Lewis MVP ”cu dunk după dunk”



”BASCHET. Un nou recital sub panou! Învingem Craiova după un sfert trei de senzație. Marcus Lewis – 30 de puncte

🔥DINAMO – SCMU Craiova 88-77 (18-16, 13-23, 30-13, 27-25)

Dinamo leagă a cincea victorie consecutivă în Liga Națională. Conduși la pauză cu opt puncte, jucătorii lui Zydrunas Urbonas au întors soarta meciului după un sfert trei de excepție.

Lewis 30p, Bobrov 14p, Drame 10p (14 recuperări), Kuti 10p au fost principalii noștri marcatori în acest meci”, a postat la final CS Dinamo București, iar pagina CS Dinamo Baschet a completat:

”Și sunt 5️⃣! Împinși de la spate de o galerie minunată din care au făcut din nou parte mulți tineri ai @academiadebaschetdinamo, Dinamo câștigă al cincelea meci consecutiv.

Oaspeții au început ceva mai bine meciul profitând de lipsa noastră de acuratețe din spatele semicercului dar repriza a doua ne-a aparținut în totalitate, parțialul de 30 la 13 din sfertul trei fiind decisiv în economia partidei.

📊 Marcus Lewis a avut o evoluție MONSTRU cu 30 de puncte și 3 recuperări, bucurând audiența cu dunk după dunk până la victorie”.

