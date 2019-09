Doua LOVITURI pe care Becali la poate da in iarna! Mutarile care pot aduce TITLUL mult dorit la FCSB! "Gigi m-a intrebat de ei"

Gigi Becali a pus ochii pe doi jucatori din Liga 1.

FCSB s-a impus in deplasarea de la Craiova, gratie golului marcat de Tsomou, si se afla la a doua victorie consecutiva in campionat. Echipa antrenata de Bogdan Vintila a aratat un joc mult mai bun dupa pauza competitionala, dar chiar si asa, Becali mai vrea sa transfere jucatori.

Fanatik anunta ca Becali s-a interesat de Miron si Chindris de la Botosani, iar patronul echipei, Valeriu Iftime a confirmat acest lucru. Cei doi ar putea ajunge la FCSB in perioada de transferuri din iarna.

"Mai am de propus jucatori. Bani sa existe pentru ca marfa avem. O sa mai fie jucatori in vederile celor de la FCSB, dar vezi ca ultimii trei jucatori au plecat la CFR Cluj si sunt titulari. Sunt sigur ca si Golofca o sa fie acolo. Trei jucatori pe care i-am vandut acolo vor juca in grupele Europa League, iar doi au facut-o deja in Champions League.

Am multi jucatori. Miron poate pleca oricand pentru ca i-am pregatit deja inlocuitor. Eu acum vorbesc despre jucatorii care pot pleca in iarna. George Miron care poate pleca oricand, la orice echipa din Liga, dar el are oferta si de afara si nu vrea sa vorbesc de Harut si Chindris care sunt prea scumpi. Gigi Becali a intrebat de Miron, dar la un moment dat era vorba de Chindris", a declarat Iftime pentru Fanatik.