Tehnicianul german de pe banca formației catalane a recunoscut la conferința de presă premergătoare partidei cu Celta Vigo faptul că are două obiective personale, unul pe termen scurt și altul pe termen lung.

Hansi Flick: ”Mi-ar plăcea să-mi prelungesc contractul cu Barcelona!”

În primul rând, Hansi Flick a dezvăluit că își dorește să câștige Champions League alături de Barcelona, echipă în care are mare încredere că poate deveni ”Regina Europei”. În acest sezon, catalanii au fost eliminați în sferturile de finală de către Atletico Madrid după 2-3 la general.

În al doilea rând, Flick a mărturisit că își dorește să semneze un nou contract cu gruparea de pe Camp Nou. Actualul său contract va expira în vara anului următor.

”Pentru mine, Champions League este un mare vis. Sunt două lucruri pe care mi le doresc. Unul este să câștig Champions League, cred că putem, pentru că avem o echipă fantastică. Trebuie să luăm deciziile potrivite, inclusiv pe piața transferurilor, fără să facem prostii. Cred că echipa este tânără și avem mult potențial.

Al doilea lucru pe care mi-l doresc este să fiu antrenorul Barcelonei atunci când stadionul va fi finalizat. Deși totul va depinde mereu de rezultate”, a spus Hansi Flick la conferința de presă.

Jurnaliștii spanioli l-au întrebat direct pe Hansi Flick dacă a început deja discuțiile pentru prelungirea contractului cu Barcelona. Chiar dacă a recunoscut că vor urma eventuale negocieri, Flick a transmis că deocamdată este concentrat la meciurile rămase din acest sezon.

”Acesta este planul meu, desigur. Sunt sincer, am mai spus-o și în alte dăți: acesta va fi ultimul pas din cariera mea și, în acest moment, mă simt foarte bine. Da, mi-ar plăcea să-mi prelungesc contractul, dar nu este momentul să vorbim despre asta, pentru că urmează săptămâni importante”, a adăugat Flick.