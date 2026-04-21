Când se joacă El Clasico: duelul FC Barcelona - Real Madrid, cu titlul din La Liga pe masă

LaLiga a dezvăluit marţi programul etapei a 35-a, al doilea El Clasico al sezonului dintre Real Madrid şi FC Barcelona fiind programat duminică, 10 mai, la ora 21:00, pe Camp Nou. Cu această ocazie, Barça va purta un tricou special, realizat în colaborare cu cântăreaţa americană Olivia Rodrigo.

Cu un avans considerabil în fruntea clasamentului, catalanii se îndreaptă cu paşi mari spre un nou titlu, pe care l-ar putea sărbători chiar împotriva rivalilor madrileni, aflaţi într-o perioadă dificilă, cu patru meciuri consecutive fără victorie (în toate competiţiile).

Coechipierii lui Lamine Yamal au câştigat trei dintre ultimele cinci Clasico disputate de anul trecut. Potrivit unei informaţii publicate de Mundo Deportivo, aceştia vor purta un tricou special realizat în colaborare cu o artistă, aşa cum au făcut-o de obicei de la semnarea unui parteneriat important cu Spotify în 2022.

După Drake, Rolling Stones, Coldplay, Travis Scott şi Ed Sheeran, Olivia Rodrigo va apărea pe tricoul Blaugrana, potrivit publicaţiei spaniole.

Cântăreaţa californiană în vârstă de 23 de ani se pregăteşte să lanseze noul său album, „You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love”, la începutul lunii iunie, scrie news.ro.