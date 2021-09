Dorit la CFR după plecarea lui Marian Copilu, Florin Prunea a dezvăluit de ce nu a mai semnat cu ardelenii

Fostul internațional român a recunoscut că a purtat discuții cu ardelenii, însă totul a picat din cauza faptului că Prunea a fost jucătorului U Cluj, rivala din oraș a campioanei, lucru care ar fi putut crea presiuni suplimentare la club.

„Este adevărat, așa este, și nu este prima dată. Pentru că el mă consideră o persoană onestă și sunt mereu în spatele antrenorilor și jucătorilor. Am discutat cu el, m-am înțeles, nu au fost niciun fel de probleme, și după aia ce s-a întâmplat acolo... Au fost persoane care au fost de acord și altele care au spus că nu e bine, pentru că ne certăm cu Bucureștiul.

Probabil că așa a fost (n.r. CFR nu a agreat prezența lui Prunea din cauza presupusei relații bune a clubului cu FRF), dar eu n-am vorbit personal cu domnul Varga, am vorbit cu sponsori din cadrul clubului, pe care îi cunosc de mult. Nu era ușor pentru mine să merg acolo, în primul rând pentru că am jucat la "U" Cluj și am fost unul dintre jucătorii iubiți de fanii lor și cred că sunt în continuare. Bine, au mai fost mișcări dintr-o parte în alta, dar în primul rând la asta m-am gândit. Poate în viitor o să mă mut în Cluj, e o zonă care mie îmi e dragă, îmi fac concediile acolo.

Discuții au fost, că nu s-au concretizat, asta este! Dânșii au discutat acolo, e bine că și-au găsit un președinte. Balaj a confirmat și este un om serios, care trebuie să fie în spatele echipei, pentru că din punct de vedere financiar au sponsori foarte puternici. Nu este un club greu de condus, la un buget de cheltuială de 19 milioane, e mult mai ușor pentru un președinte, decât să ai pe mână unul de două milioane”, a spus Prunea, potrivit Digi Sport.

Cristi Balaj, noul președinte al campioanei CFR Cluj

Cristi Balaj a recunoscut că va parafa contractul cu CFR Cluj în perioada următoare. Actualul șef al Agenției Naționale Anto-Doping va fi președinte la campioana Ligii 1.

Băimăreanul a fost convins, se pare, de Neluțu Varga, omul cu banii de la CFR. Într-o postare pe Facebook, Balaj a confirmat că se alătură echipei de conducere de la CFR.

„Confirm înțelegerea cu CFR Cluj, aceasta urmează să fie parafată în perioada următoare. În urma discuțiilor cu acționarii, am rămas plăcut impresionat de proiectele serioase pe care mi le-au prezentat, în mod sprecial de cel al înființării unei academii de juniori care va aduce un plus valoare nu doar pentru viitorul clubului, cât și pentru echipa națională.

Discuțiile abordate au vizat atribuțiile funcției de președinte, iar singurul subiect legat de arbitraj a fost nevoia implementării sistemului VAR în România pentru a elimina greșelile majore. Atenția mea se îndreaptă acum și către decizia WADA de a declara Agenția Națională Anti-Doping ca fiind neconformă până la adoptarea noii legi anti-doping.

Am decis ca preluarea funcției de președinte al CFR Cluj să fie făcută imediat după ce proiectul de lege în derulare intră pe făgaș normal în Parlament și este asigurată procedura de urgență propusă în urma ședinței de Guvern”, a scris Balaj.