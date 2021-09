Arlauskis le-a spus lituanienilor de ce a ales să plece de la CFR Cluj! În ce campionat vrea să se transfere

Oricum, goalkeeper-ul lituanian, de șase ori campion în România, și-a manifestat intenția de a pleca de la echipă după ce președintele Marian Copilu a fost înlăturat. Arlauskis le-a vorbit conaționalilor săi despre decizia de a pleca de la CFR și despre accidentarea suferită la gleznă.

"Am plecat de la echipă din cauza situației președintelui Marian Copilu. Suntem prieteni buni, el m-a convins să revin în România. Eu îmi țin cuvântul. Când am văzut că el nu mai e în club, am spus că nici eu nu vreau să mai rămân. Acum negociem rezilierea contractului. Credeam că îmi voi încheia cariera în România.

Arlauskis vrea să se transfere în Japonia

M-am accidentat la gleznă în timpul meciului cu Young Boys. Am luat o pauză, dar la antrenament m-am lovit din nou în același loc. S-a inflamat și a sângerat. Cu Steaua Roșie am luat medicamente și nu nu simțeam nimic când pășeam.

La retur, medicamentele nu și-au mai făcut efectul după vreo 30 de minute. Era o durere uriașă. Am cerut să fiu schimbat, n-am mai putut suporta. Nu e o accidentare gravă, dar e foarte dureros", a spus Arlauskis, pentru 15min.lt.

Arlauskis a recunoscut că și-ar dori să-și continue cariera în Japonia, dar nu ar exclude o ofertă și din alte campionate.

"Va mai dura o săptămână, două, apoi voi fi sănătos. Agenții lucrează deja, îmi caută o nouă echipă. Acum, fereastra de transferuri este închisă peste tot. Va trebui să aștept. În cel mai rău caz, voi pleca undeva în ianuarie.

Nu voi merge undeva doar pentru bani. Mai bine stau acasă. Am avut ofertă din Cipru, dar nu am vrut să merg. Dacă există o ofertă bună dintr-un campionat atractiv, cum ar fi Arabia Saudită sau Turcia, nu o voi exclude. Când am vorbit cu agentul, i-am spus că aș vrea să merg în Japonia”, a mai spus portarul de 33 de ani.

Miercuri, în emisiunea Ora Exactă în Sport, Ștefan Gadola, acționarul minoritar al CFR-ului, a pus sub semnul întrebării viitorul lui Arlauskis la echipa sa.

„Este puțin incertă, se va lămuri într-o săptămână două. Este puțin imprevizibil Arlauskis”, a spus finanțatorul.