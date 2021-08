Invitat telefonic la Ora Exactă în Sport, la PRO X, Florin Prunea a vorbit despre șansele de a prealua o funcție de conducere la CFR Cluj.

După eliminarea din playoff-ul Europa League contra Stelei Roșii Belgrad, 1-6 la general, conducerea CFR-ului a demis întrag staff-ul tehnic. Pentru eșecul rușinos a plătit și Marian Copilu, care a fost concediat din funcția de președinte al clubului.

Hotărât să schimbe întreaga conducere a grupării din Gruia, Neluțu Varga l-a convocat pe Bogdan Mara, fostul director tehnic al clujenilor din perioada 2017-2020, la o discuție. Iar presa a zvonit că noul antrenor, Dan Petrescu, dorește ca Florin Prunea să fie președintele clubului.

Florin Prunea: „Am înțeles că Dan a vorbit aseară cu antrenorii”



Însă fostul component al Generației de Aur a infirmat orice discuție legată de un angajament în Gruia. Prunea a specificat că singura discuție pe care a avut-o cu Dan Petrescu legată de o fucție de conducere la CFR a fost în urmă cu un an.

„Nu, nu s-a pus problema să ajung la CFR Cluj. Eu am vorbit cu Dan Petrescu, este un fost coleg de-al meu, este un prieten de-ai mei, am stat cu el mai mult decât cu familia, dar nu s-a pus niciodată problema. A fost o discuție acum un an.

Am înțeles că aseară (n.r.: înainte de meciul cu FCSB) a vorbit acolo cu antrenorii, cu jucătorii și acest lucru chiar s-a văzut. Pe de altă parte, am văzut o echipă foarte bine pregătită din punct de vedere fizic, asta înseamnă că Șumudică și staff-ul său și-au făcut treaba, deci și lui Dan îi va fi mai ușor”, a declarat Florin Prunea la Ora Exactă în Sport, la PRO X.