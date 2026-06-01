VIDEO Brazilia s-a distrat cu Panama înainte de Mondial! Scor de tenis pe Maracana

Brazilia s-a distrat cu Panama înainte de Mondial! Scor de tenis pe Maracana CM 2026
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Înainte de a pleca în Statele Unite pentru Cupa Mondială (11 iunie-19 iulie), echipa Braziliei antrenată de Carlo Ancelotti a surclasat Panama (6-2) duminică seara. 

TAGS:
BraziliaPanamaNeymar
Din articol

Publicul de pe Maracana l-a ovaţionat de mai multe ori pe vedeta sa, Neymar, deşi acesta nu a putut juca din cauza unei leziuni la gambă.

Brazilia s-a distrat cu Panama! Neymar, atracția principală pe Maracana

Chiar dacă nu joacă în formaţia 4-2-3-1 a lui Carlo Ancelotti, Neymar, în vârstă de 34 de ani, nu este deloc inutil. Cu adidaşi în picioare şi şapca întoarsă la spate, el a reuşit să încălzească atmosfera şi să readucă Seleçao-ul în contact cu publicul său.

Starul brazilian, accidentat la gambă în timpul unui meci între Santos şi Coritiba, pe 17 mai, a fost aclamat de cei 72.000 de spectatori prezenţi duminică seara pe Maracana, în meciul împotriva Panama (6-2).

Fie că a fost vorba de încălzire sau de fiecare apariţie a sa pe ecranele gigantice ale stadionului legendar, numărul 10 a fost întâmpinat cu multă afecţiune din partea suporterilor revigoraţi după o victorie categorică împotriva echipei Panama, care va avea dificultăţi în a ieşi dintr-o grupă în care se află şi Anglia, Croaţia şi Ghana.

Golurile brazilienilor au fost marcate de Vinicius, Casemiro, Rayan, Paqueta, Thiago şi Oliveira. Pentru Panama au punctat Cunha (autogol) şi Harvey. 

News.ro.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Dua Lipa s-a căsătorit, într-o ceremonie privată la Londra. Cine este soțul ei | GALERIE FOTO
Dua Lipa s-a căsătorit, într-o ceremonie privată la Londra. Cine este soțul ei | GALERIE FOTO
ARTICOLE PE SUBIECT
Imagini rare din copilăria Soranei Cîrstea, Simonei Halep, Monicăi Niculescu, Irinei Begu și Anei Bogdan: cum arăta generația bună a tenisului românesc în urmă cu peste 20 de ani
Imagini rare din copilăria Soranei Cîrstea, Simonei Halep, Monicăi Niculescu, Irinei Begu și Anei Bogdan: cum arăta generația bună a tenisului românesc în urmă cu peste 20 de ani
ULTIMELE STIRI
Dinamo începe în forță noul sezon: 3.500.000€!
Dinamo începe în forță noul sezon: 3.500.000€!
Va juca Kvaratskhelia împotriva României?! Vestea primită de Gică Hagi înainte de debutul pe banca naționalei
Va juca Kvaratskhelia împotriva României?! Vestea primită de Gică Hagi înainte de debutul pe banca naționalei
FC Hermannstadt face orice să nu retrogradeze în Liga 2! Ce s-a întâmplat înaintea returului cu FC Voluntari
FC Hermannstadt face orice să nu retrogradeze în Liga 2! Ce s-a întâmplat înaintea returului cu FC Voluntari
Dinamo - FCSB din Belgia! Barajul de Conference League s-a decis la penalty-uri
Dinamo - FCSB din Belgia! Barajul de Conference League s-a decis la penalty-uri
Dezvăluirea făcută după ce s-a scris că Darius Olaru poate pleca de la FCSB: ”M-a căutat un agent din Italia!”
Dezvăluirea făcută după ce s-a scris că Darius Olaru poate pleca de la FCSB: ”M-a căutat un agent din Italia!”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Gigi Becali l-a convins! Primul jucător care semnează cu FCSB: ”A acceptat oferta”

Gigi Becali l-a convins! Primul jucător care semnează cu FCSB: ”A acceptat oferta”

FCSB, transfer de titlu! Mihai Stoica a făcut anunțul: „Îl primim cu brațele deschise”

FCSB, transfer de titlu! Mihai Stoica a făcut anunțul: „Îl primim cu brațele deschise”

Interzis nostalgicilor: cum arăta Sorana Cîrstea în urmă cu șaptesprezece ani, când se califica pentru prima oară în sferturile Roland Garros

Interzis nostalgicilor: cum arăta Sorana Cîrstea în urmă cu șaptesprezece ani, când se califica pentru prima oară în sferturile Roland Garros

Echipa pe care o va antrena Adrian Mihalcea în sezonul următor. Condițiile impuse de antrenor

Echipa pe care o va antrena Adrian Mihalcea în sezonul următor. Condițiile impuse de antrenor

Au început negocierile! Anunțul făcut de CFR Cluj despre noul antrenor

Au început negocierile! Anunțul făcut de CFR Cluj despre noul antrenor

Farul - Chindia 1-1, PSG - Arsenal de România! Totul s-a decis la loviturile de departajare

Farul - Chindia 1-1, PSG - Arsenal de România! Totul s-a decis la loviturile de departajare



Recomandarile redactiei
Dinamo începe în forță noul sezon: 3.500.000€!
Dinamo începe în forță noul sezon: 3.500.000€!
Va juca Kvaratskhelia împotriva României?! Vestea primită de Gică Hagi înainte de debutul pe banca naționalei
Va juca Kvaratskhelia împotriva României?! Vestea primită de Gică Hagi înainte de debutul pe banca naționalei
FC Hermannstadt face orice să nu retrogradeze în Liga 2! Ce s-a întâmplat înaintea returului cu FC Voluntari
FC Hermannstadt face orice să nu retrogradeze în Liga 2! Ce s-a întâmplat înaintea returului cu FC Voluntari
Dinamo - FCSB din Belgia! Barajul de Conference League s-a decis la penalty-uri
Dinamo - FCSB din Belgia! Barajul de Conference League s-a decis la penalty-uri
Dezvăluirea făcută după ce s-a scris că Darius Olaru poate pleca de la FCSB: ”M-a căutat un agent din Italia!”
Dezvăluirea făcută după ce s-a scris că Darius Olaru poate pleca de la FCSB: ”M-a căutat un agent din Italia!”
Alte subiecte de interes
"Unde sunt? Sângerez!". Gimnasta care a scris istorie la JO, după ce a suferit o accidentare teribilă în startul concursului
"Unde sunt? Sângerez!". Gimnasta care a scris istorie la JO, după ce a suferit o accidentare teribilă în startul concursului
Noua perlă a galacticilor, criticată dur de fani după eliminarea Braziliei de la Copa America: "Pentru numele lui Dumnezeu, taci!"
Noua perlă a galacticilor, criticată dur de fani după eliminarea Braziliei de la Copa America: "Pentru numele lui Dumnezeu, taci!"
Naționala României coboară în clasamentul FIFA, publicat astăzi! Costa Rica și Panama sunt peste noi
Naționala României coboară în clasamentul FIFA, publicat astăzi! Costa Rica și Panama sunt peste noi
”Balonul de Aur” a revenit pe gazon cu un gol superb, din scăriță, la un an după accidentare!
”Balonul de Aur” a revenit pe gazon cu un gol superb, din scăriță, la un an după accidentare!
Neymar s-a săturat! Ce a avut de spus winger-ul după Brazilia - Costa Rica 0-0
Neymar s-a săturat! Ce a avut de spus winger-ul după Brazilia - Costa Rica 0-0
"Ești un clovn". Fanii au reacționat imediat după postarea făcută de Neymar la finalul meciului PSG - FC Barcelona
"Ești un clovn". Fanii au reacționat imediat după postarea făcută de Neymar la finalul meciului PSG - FC Barcelona
CITESTE SI
Vreme instabilă în următoarele zile în întreaga ţară. Regiunile vizate de averse, descărcări electrice şi vânt puternic

stirileprotv Vreme instabilă în următoarele zile în întreaga ţară. Regiunile vizate de averse, descărcări electrice şi vânt puternic

Paparazzii au surprins-o în ipostaze șoc! Celebra vedetă a ieșit pe balcon în minimum de haine

protv Paparazzii au surprins-o în ipostaze șoc! Celebra vedetă a ieșit pe balcon în minimum de haine

România este în top trei cele mai corupte țări din Uniunea Europeană. Statul care a obținut cel mai bun scor

stirileprotv România este în top trei cele mai corupte țări din Uniunea Europeană. Statul care a obținut cel mai bun scor

Vijelii, grindină și ploi torențiale în nouă județe din țară. Meteorogii ANM au emis cod galben de furtuni

stirileprotv Vijelii, grindină și ploi torențiale în nouă județe din țară. Meteorogii ANM au emis cod galben de furtuni

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!