Publicul de pe Maracana l-a ovaţionat de mai multe ori pe vedeta sa, Neymar, deşi acesta nu a putut juca din cauza unei leziuni la gambă.

Brazilia s-a distrat cu Panama! Neymar, atracția principală pe Maracana

Chiar dacă nu joacă în formaţia 4-2-3-1 a lui Carlo Ancelotti, Neymar, în vârstă de 34 de ani, nu este deloc inutil. Cu adidaşi în picioare şi şapca întoarsă la spate, el a reuşit să încălzească atmosfera şi să readucă Seleçao-ul în contact cu publicul său.

Starul brazilian, accidentat la gambă în timpul unui meci între Santos şi Coritiba, pe 17 mai, a fost aclamat de cei 72.000 de spectatori prezenţi duminică seara pe Maracana, în meciul împotriva Panama (6-2).