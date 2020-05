Liga 1 poate ramane FARA reprezentata in Champions League! UEFA vrea sa schimbe formatul pentru sezonul viitor din cauza pandemiei!

Pandemia de coronavirus a dat peste cap disputarea campionatelor interne si a competitiilor europene.

Acest sezon de fotbal a fost grav afectat de pandemia de coronavirus si fotbalul a fost intrerupt complet din martie. Campionate precum Franta sau Olanda au decis deja ca nu vor mai relua actualul sezon si in Ligue 1 s-a desemnat chiar si campioana, chiar daca nu s-au disputat toate meciurile.

Competitiile europene sunt si ele foarte afectate si Champions League si Europa League vor reveni abia in august, atunci cand trebuia sa inceapa urmatorul sezon de fapt.

Astfel, tururile preliminare pentru calificarea in Liga Campionilor pot sa nu mai existe deloc si sa fie inlocuite cu un play off intr-o singura mansa. 26 de locuri pentru grupe sunt ocupate si ar urma sa se mai califice doar 6 echipe. Aceste echipe vor fi determinate dupa disputarea unui play off intre cluburile primelor 12 tari fara formatii direct in grupe. Problema este ca Romania nu se afla printre aceste 12 tari si ar urma ca nici o echipa din Liga 1 sa participe in Liga Campionilor.

Cu toate acestea, ar urma sa se despagubeaasca echipele care rateaa participarea, cel putin in calificari. UEFA le-ar asigura o suma de bani daca va decide sa implementeze acest format pentru sezonul viitor, potrivit The Times.

Din Liga 1 vom avea doar o reprezentanta in Champions League. Campioana Romaniei ar trebui sa joace trei tururi preliminare si un play off in cazul in care formatul pentru sezonul viitor nu se schimba.

