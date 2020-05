FABULOS | Un jucator din Liga 1 i-a interzis visul unui fotbalist din Premier League de a juca la echipa sa de suflet! Dezvaluirile pe care nu le stia nimeni

Un fotbalist din Liga 1 a blocat transferul unui jucator din Premier League la echipa sa de suflet.

Fotbalistul celor de la Manchester City, Riyad Mahrez, a povestit pe contul sau de Instagram cum a ratat un transfer la Olympique Marseille, echipa sa de suflet.

In urma cu 11 ani, cand Mahrez avea 18 ani, a fost foarte aproape sa ajunga la Marseille, insa acest lucru nu s-a intamplat din cauza lui Bilel Omrani, jucator care evolueaza in acest moment la CFR Cluj.

Dupa acest episod, Mahrez a fost redirectionat catre Le Havre, unde a jucat timp de 3 sezoane pana sa ajunga la Manchester City.

"Eram foarte fericit. Clubul inimii mele este Marseille. Imi mai place PSG, deoarece este un oras mare, dar am vrut sa joc la Marseille foarte mult. Asa ca m-am dus. M-am antrenat cu echipa secunda, antrenor Franck Passi. M-am descurcat bine. M-au chemat in birou si mi-au spus ca voi semna. A fost precum un vis. Aveam 18 ani, iar in urma cu sase luni eram in Sarcelles. Acum voi juca pentru Marseille.

Am ajuns acasa si nu ma gandeam decat ca voi juca pentr Olympique Marseille. Dupa 3-4 zile, l-au sunat pe agentul meu si i-au spus: 'Avem un alt jucator de profil asemanator si vrem sa ne bazam pe el'. L-au ales pe el. Era vorba de Bilel Omrani", a povestit Mahrez pe contul sau de Instragram.