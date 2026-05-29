Fostul colaborator al lui Dorinel Munteanu de la mai multe echipe, inclusiv din România, este aproape de o nouă performanță.

”Ieri, Ordabasy a învins pe Kairat cu scorul de 2-1 în lupta pentru primele poziții în campionatul Kazahstanului.

Această victorie a permis echipei conduse de Andrei Martin să intre în pauza cauzată de meciurile echipelor naționale în postura de lider în clasamentul competiției”, notează MoldFootball.

Andrei Martin, performanță după performanță

Tehnicianul moldovean cu cetățenie română a fost instalat ca principal la FC Ordabasy în decembrie 2024.

Fostul secund al lui Dorinel Munteanu în mandatul acestuia de la Astra Giurgiu din 2015 a câștigat în sezonul 2023-2024 titlul de campion în Moldova cu Petrocub Hîncești, echipă pe care a dus-o apoi în grupa unică din Conference League.

Andrei Martin a fost secundul lui Dorinel și la Qabala (Azerbaidjan), Kuban Krasnodar și Mordovia Saransk (Rusia).

”În prezent, Ordabasy are 28 de puncte și o devansează pe Kairat cu două puncte, având încă un meci restant.

Pe parcursul sezonului, echipa specialistului moldovean nu a suferit nicio înfrângere: acum statistica lor arată 8 victorii și 4 remize”, a mai notat publicația citată.

Conform presei kazahe, salariul anual al lui Martin la FC Ordabasy este de 300.000 de dolari.

