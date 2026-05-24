Formația sibiană a condus cu 3-0 după golurile marcate de Neguț (27), Balaure (45) și Buș (48), dar FC Voluntari a revenit spectaculos prin reușitele lui Mihai Roman și Radu Crișan, înscrise în doar trei minute.

Ilfovenii au fost aproape și de egalare, însă Hermannstadt a rezistat până la final și pleacă cu avantaj minim înaintea returului programat pe 1 iunie, la Voluntari.

Dorinel Munteanu: „Am avut meciul în mână”

La finalul partidei, Dorinel Munteanu s-a declarat nemulțumit de modul în care echipa sa a gestionat avantajul de trei goluri și a recunoscut că Hermannstadt are probleme serioase de lot.

”Am avut meciul în mână la 3-0, dar o nepermisă relaxare a făcut ca Voluntari să echilibreze jocul. Am la dispoziție o săptămână să pregătesc jocul de la Voluntari. Sigur, eu cred că putem să ne atingem obiectivul.

Nu va fi ușor, dar o să facem totul să o scoatem la capăt. De luptat, luptăm de la capăt, dar mă îngrijorează greșelile individuale. Problema e că nu am jucători să-i schimb. O să lipsească și Căpușă, pentru că și-a programat nunta pe data 30 sau pe 31. Avem probleme de efectiv.

Am căzut psihic, pentru că moralul nu a fost destul de bun. Au arătat bine după ce au marcat primul gol. Sunt optimist și vreau să scot ce-i mai bun din această victorie”, a spus Dorinel Munteanu.

Returul se joacă luni, 1 iunie, la Voluntari.